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Губернатор Белгородской области сообщил о раненых после атаки БПЛА
Губернатор Белгородской области сообщил о раненых после атаки БПЛА - РИА Новости, 07.06.2025
Губернатор Белгородской области сообщил о раненых после атаки БПЛА
Трое мужчин и женщина пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на территорию предприятия в Волоконовском и на частный дом в Борисовском районе... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T18:44:00+03:00
2025-06-07T18:44:00+03:00
2025-06-07T18:56:00+03:00
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Трое мужчин и женщина пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на территорию предприятия в Волоконовском и на частный дом в Борисовском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В районе села Верхние Лубянки Волоконовского района два дрона ударили по стоянке предприятия. Троих мужчин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями бригада СМП и бойцы подразделения "Орлан" доставили в Волоконовскую ЦРБ. Для продолжения лечения они будут переведены в Валуйскую ЦРБ. Повреждены два автобуса", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в селе Новоалександровка Борисовского района в результате детонации дрона во дворе частного домовладения женщина получила баротравму. От госпитализации пострадавшая отказалась. Второй FPV-дрон атаковал легковой автомобиль."В городе Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль - повреждена кабина. От удара второго беспилотника повреждено административное здание. В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по частному дому... Еще один беспилотник атаковал движущийся... В селе Новая Таволжанка в результате прилёта снаряда в частном доме посечена кровля, выбиты окна и перебита линия электропередачи", - уточнил губернатор
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, шебекино
Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Шебекино
Губернатор Белгородской области сообщил о раненых после атаки БПЛА
Гладков: четыре человека ранены после атаки БПЛА