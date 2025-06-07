https://ria.ru/20250607/gladkov-2021543396.html

Губернатор Белгородской области сообщил о раненых после атаки БПЛА

Губернатор Белгородской области сообщил о раненых после атаки БПЛА - РИА Новости, 07.06.2025

Губернатор Белгородской области сообщил о раненых после атаки БПЛА

Трое мужчин и женщина пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на территорию предприятия в Волоконовском и на частный дом в Борисовском районе... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T18:44:00+03:00

2025-06-07T18:44:00+03:00

2025-06-07T18:56:00+03:00

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

шебекино

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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Трое мужчин и женщина пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на территорию предприятия в Волоконовском и на частный дом в Борисовском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В районе села Верхние Лубянки Волоконовского района два дрона ударили по стоянке предприятия. Троих мужчин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями бригада СМП и бойцы подразделения "Орлан" доставили в Волоконовскую ЦРБ. Для продолжения лечения они будут переведены в Валуйскую ЦРБ. Повреждены два автобуса", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в селе Новоалександровка Борисовского района в результате детонации дрона во дворе частного домовладения женщина получила баротравму. От госпитализации пострадавшая отказалась. Второй FPV-дрон атаковал легковой автомобиль."В городе Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль - повреждена кабина. От удара второго беспилотника повреждено административное здание. В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по частному дому... Еще один беспилотник атаковал движущийся... В селе Новая Таволжанка в результате прилёта снаряда в частном доме посечена кровля, выбиты окна и перебита линия электропередачи", - уточнил губернатор

https://ria.ru/20250607/tela-2021530207.html

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, шебекино