https://ria.ru/20250607/germaniya-2021549893.html
В Германии мужчина на автомобиле въехал в толпу людей
В Германии мужчина на автомобиле въехал в толпу людей - РИА Новости, 07.06.2025
В Германии мужчина на автомобиле въехал в толпу людей
Мужчина на автомобиле въехал в группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария, полиция не исключает, что он сделал это умышленно, водитель... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:20:00+03:00
2025-06-07T19:20:00+03:00
2025-06-07T22:59:00+03:00
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Мужчина на автомобиле въехал в группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария, полиция не исключает, что он сделал это умышленно, водитель задержан, число пострадавших уточняется, сообщает немецкая газета Bild."В Пассау мужчина въехал на автомобиле в группу людей. Полиция не исключает, что въехал он намеренно", - пишет газета.Уточняется, что число пострадавших и степень тяжести их травм на данный момент неизвестны. По данным издания, среди пострадавших - 38-летняя жена водителя и его пятилетняя дочь, мужчина задержан.
https://ria.ru/20250607/germanija-2021542836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, бавария, авто
В мире, Германия, Бавария, Авто
В Германии мужчина на автомобиле въехал в толпу людей
Bild: в немецком Пассау мужчина на автомобиле въехал в толпу людей, он задержан