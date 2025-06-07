https://ria.ru/20250607/germaniya-2021549893.html

В Германии мужчина на автомобиле въехал в толпу людей

В Германии мужчина на автомобиле въехал в толпу людей - РИА Новости, 07.06.2025

В Германии мужчина на автомобиле въехал в толпу людей

Мужчина на автомобиле въехал в группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария, полиция не исключает, что он сделал это умышленно, водитель... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T19:20:00+03:00

2025-06-07T19:20:00+03:00

2025-06-07T22:59:00+03:00

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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Мужчина на автомобиле въехал в группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария, полиция не исключает, что он сделал это умышленно, водитель задержан, число пострадавших уточняется, сообщает немецкая газета Bild."В Пассау мужчина въехал на автомобиле в группу людей. Полиция не исключает, что въехал он намеренно", - пишет газета.Уточняется, что число пострадавших и степень тяжести их травм на данный момент неизвестны. По данным издания, среди пострадавших - 38-летняя жена водителя и его пятилетняя дочь, мужчина задержан.

https://ria.ru/20250607/germanija-2021542836.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, бавария, авто