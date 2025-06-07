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В Германии мужчина на автомобиле въехал в толпу людей - РИА Новости, 07.06.2025
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19:20 07.06.2025 (обновлено: 22:59 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/germaniya-2021549893.html
В Германии мужчина на автомобиле въехал в толпу людей
В Германии мужчина на автомобиле въехал в толпу людей - РИА Новости, 07.06.2025
В Германии мужчина на автомобиле въехал в толпу людей
Мужчина на автомобиле въехал в группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария, полиция не исключает, что он сделал это умышленно, водитель... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:20:00+03:00
2025-06-07T22:59:00+03:00
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Мужчина на автомобиле въехал в группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария, полиция не исключает, что он сделал это умышленно, водитель задержан, число пострадавших уточняется, сообщает немецкая газета Bild."В Пассау мужчина въехал на автомобиле в группу людей. Полиция не исключает, что въехал он намеренно", - пишет газета.Уточняется, что число пострадавших и степень тяжести их травм на данный момент неизвестны. По данным издания, среди пострадавших - 38-летняя жена водителя и его пятилетняя дочь, мужчина задержан.
https://ria.ru/20250607/germanija-2021542836.html
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в мире, германия, бавария, авто
В мире, Германия, Бавария, Авто
В Германии мужчина на автомобиле въехал в толпу людей

Bild: в немецком Пассау мужчина на автомобиле въехал в толпу людей, он задержан

© AP Photo / Matthias SchraderПолиция Германии
Полиция Германии - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Полиция Германии . Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Мужчина на автомобиле въехал в группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария, полиция не исключает, что он сделал это умышленно, водитель задержан, число пострадавших уточняется, сообщает немецкая газета Bild.
«
"В Пассау мужчина въехал на автомобиле в группу людей. Полиция не исключает, что въехал он намеренно", - пишет газета.
Уточняется, что число пострадавших и степень тяжести их травм на данный момент неизвестны. По данным издания, среди пострадавших - 38-летняя жена водителя и его пятилетняя дочь, мужчина задержан.
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