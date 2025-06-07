https://ria.ru/20250607/germanija-2021542836.html

В Германии неизвестный обстрелял участников велопробега

В Германии неизвестный обстрелял участников велопробега - РИА Новости, 07.06.2025

В Германии неизвестный обстрелял участников велопробега

Неизвестный в городе Галле немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт в пятницу вечером стрелял в участников велопробега, предположительно, из пневматического... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T18:40:00+03:00

2025-06-07T18:40:00+03:00

2025-06-07T23:06:00+03:00

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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Неизвестный в городе Галле немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт в пятницу вечером стрелял в участников велопробега, предположительно, из пневматического оружия, семь человек пострадали, пишет газета Bild. "Когда мирная демонстрация велосипедистов закончилась после 13 километров пути, на площади Аугуст-Бебель-Платц раздались выстрелы. Несколько участников были ранены", - отмечает издание. Уточняется, что инцидент произошел в пятницу около 20.30 (21.30 мск). "В общей сложности семь участников демонстрации были поражены пластиковыми боеприпасами малого калибра", - добавляет газета, ссылаясь на полицию. Отмечается, что пострадавшие отказались от медпомощи. По данным немецкого телеканала n-tv, пострадавшим от 25 до 67 лет. Как поясняет Bild, такой тип боеприпасов состоит из небольших стальных шариков, покрытых пластиком, и применяется в основном для пневматического оружия. В данном случае предполагается, что одежда велосипедистов предотвратила более серьезные последствия. Тем не менее, такие пули опасны: если, например, пуля попадет в глаз, можно ослепнуть. Стрелявшие пока не найдены. Полиция ведет расследование по факту умышленного причинения телесных повреждений. Всего в велопробеге принимали участие 1300 человек.

https://ria.ru/20250209/gamburg-1998236583.html

https://ria.ru/20240828/germaniya-1968929626.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, саксония-анхальт, германия