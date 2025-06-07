https://ria.ru/20250607/germanija-2021542836.html
В Германии неизвестный обстрелял участников велопробега
В Германии неизвестный обстрелял участников велопробега - РИА Новости, 07.06.2025
В Германии неизвестный обстрелял участников велопробега
Неизвестный в городе Галле немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт в пятницу вечером стрелял в участников велопробега, предположительно, из пневматического... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T18:40:00+03:00
2025-06-07T18:40:00+03:00
2025-06-07T23:06:00+03:00
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Неизвестный в городе Галле немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт в пятницу вечером стрелял в участников велопробега, предположительно, из пневматического оружия, семь человек пострадали, пишет газета Bild. "Когда мирная демонстрация велосипедистов закончилась после 13 километров пути, на площади Аугуст-Бебель-Платц раздались выстрелы. Несколько участников были ранены", - отмечает издание. Уточняется, что инцидент произошел в пятницу около 20.30 (21.30 мск). "В общей сложности семь участников демонстрации были поражены пластиковыми боеприпасами малого калибра", - добавляет газета, ссылаясь на полицию. Отмечается, что пострадавшие отказались от медпомощи. По данным немецкого телеканала n-tv, пострадавшим от 25 до 67 лет. Как поясняет Bild, такой тип боеприпасов состоит из небольших стальных шариков, покрытых пластиком, и применяется в основном для пневматического оружия. В данном случае предполагается, что одежда велосипедистов предотвратила более серьезные последствия. Тем не менее, такие пули опасны: если, например, пуля попадет в глаз, можно ослепнуть. Стрелявшие пока не найдены. Полиция ведет расследование по факту умышленного причинения телесных повреждений. Всего в велопробеге принимали участие 1300 человек.
https://ria.ru/20250209/gamburg-1998236583.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, саксония-анхальт, германия
В мире, Саксония-Анхальт, Германия
В Германии неизвестный обстрелял участников велопробега
Bild: 7 участников велопробега пострадали в результате стрельбы в немецком Галле
БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости.
Неизвестный в городе Галле немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт в пятницу вечером стрелял в участников велопробега, предположительно, из пневматического оружия, семь человек пострадали, пишет газета Bild
.
«
"Когда мирная демонстрация велосипедистов закончилась после 13 километров пути, на площади Аугуст-Бебель-Платц раздались выстрелы. Несколько участников были ранены", - отмечает издание.
Уточняется, что инцидент произошел в пятницу около 20.30 (21.30 мск).
«
"В общей сложности семь участников демонстрации были поражены пластиковыми боеприпасами малого калибра", - добавляет газета, ссылаясь на полицию.
Отмечается, что пострадавшие отказались от медпомощи. По данным немецкого телеканала n-tv, пострадавшим от 25 до 67 лет.
Как поясняет Bild, такой тип боеприпасов состоит из небольших стальных шариков, покрытых пластиком, и применяется в основном для пневматического оружия. В данном случае предполагается, что одежда велосипедистов предотвратила более серьезные последствия. Тем не менее, такие пули опасны: если, например, пуля попадет в глаз, можно ослепнуть.
Стрелявшие пока не найдены. Полиция ведет расследование по факту умышленного причинения телесных повреждений. Всего в велопробеге принимали участие 1300 человек.