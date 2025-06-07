https://ria.ru/20250607/gd-2021536397.html

В Госдуме надеются, что Володин достучится до немецких коллег

В Госдуме надеются, что Володин достучится до немецких коллег - РИА Новости, 07.06.2025

В Госдуме надеются, что Володин достучится до немецких коллег

Депутат ГД Амир Хамитов, комментария заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, выразил надежду, что председателю ГД Вячеславу Володину удастся достучаться до... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T17:45:00+03:00

2025-06-07T17:45:00+03:00

2025-06-07T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутат ГД Амир Хамитов, комментария заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, выразил надежду, что председателю ГД Вячеславу Володину удастся достучаться до немецких коллег в вопросе сохранения исторической правды. Канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула. Ранее Госдумы Вячеслав Володин в обращении к председателю бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил председатель Госдумы, неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине. "Надеюсь, что Вячеславу Викторовичу, как авторитетному политику, удастся достучаться до немецких коллег. Ведь тот, кто не желает помнить своего прошлого – не может иметь и будущего. Нацистское зло, если его вовремя не остановить, способно погубить все, до чего успеет дотянуться. А значит, дело касается не только России и Германии, но и всего мира", - сказал РИА Новости Хамитов. По его словам, в последнее время в западных странах наблюдается тенденция обесценивания подвига советских солдат, а то и вовсе попытки замалчивания о тех событиях или присваивания другим странам Победы над фашизмом. "Все чаще приходится слышать о разрушении надгробий советских героев, о дискредитации самого образа солдата-освободителя. На этом фоне уже неудивительным выглядят сообщения о безоговорочной поддержке неонацистского киевского режима, устраивающего террористические атаки против мирного населения России", - отметил депутат ГД.

https://ria.ru/20250607/gosduma-2021468568.html

https://ria.ru/20250530/frg-2020134827.html

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в мире, германия, россия, сша, вячеслав володин, амир хамитов, фридрих мерц, госдума рф