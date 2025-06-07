В Госдуме надеются, что Володин достучится до немецких коллег
Депутат Хамитов: надеюсь, Володину удастся достучаться до немецких коллег
Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутат ГД Амир Хамитов, комментария заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, выразил надежду, что председателю ГД Вячеславу Володину удастся достучаться до немецких коллег в вопросе сохранения исторической правды.
Канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.
Ранее Госдумы Вячеслав Володин в обращении к председателю бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил председатель Госдумы, неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине.
"Надеюсь, что Вячеславу Викторовичу, как авторитетному политику, удастся достучаться до немецких коллег. Ведь тот, кто не желает помнить своего прошлого – не может иметь и будущего. Нацистское зло, если его вовремя не остановить, способно погубить все, до чего успеет дотянуться. А значит, дело касается не только России и Германии, но и всего мира", - сказал РИА Новости Хамитов.
По его словам, в последнее время в западных странах наблюдается тенденция обесценивания подвига советских солдат, а то и вовсе попытки замалчивания о тех событиях или присваивания другим странам Победы над фашизмом.
"Все чаще приходится слышать о разрушении надгробий советских героев, о дискредитации самого образа солдата-освободителя. На этом фоне уже неудивительным выглядят сообщения о безоговорочной поддержке неонацистского киевского режима, устраивающего террористические атаки против мирного населения России", - отметил депутат ГД.