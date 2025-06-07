Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме надеются, что Володин достучится до немецких коллег - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/gd-2021536397.html
В Госдуме надеются, что Володин достучится до немецких коллег
В Госдуме надеются, что Володин достучится до немецких коллег - РИА Новости, 07.06.2025
В Госдуме надеются, что Володин достучится до немецких коллег
Депутат ГД Амир Хамитов, комментария заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, выразил надежду, что председателю ГД Вячеславу Володину удастся достучаться до... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:45:00+03:00
2025-06-07T17:45:00+03:00
в мире
германия
россия
сша
вячеслав володин
амир хамитов
фридрих мерц
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:43:2582:1495_1920x0_80_0_0_4e608a003ab1230570cd797c5730a4c1.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутат ГД Амир Хамитов, комментария заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, выразил надежду, что председателю ГД Вячеславу Володину удастся достучаться до немецких коллег в вопросе сохранения исторической правды. Канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула. Ранее Госдумы Вячеслав Володин в обращении к председателю бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил председатель Госдумы, неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине. "Надеюсь, что Вячеславу Викторовичу, как авторитетному политику, удастся достучаться до немецких коллег. Ведь тот, кто не желает помнить своего прошлого – не может иметь и будущего. Нацистское зло, если его вовремя не остановить, способно погубить все, до чего успеет дотянуться. А значит, дело касается не только России и Германии, но и всего мира", - сказал РИА Новости Хамитов. По его словам, в последнее время в западных странах наблюдается тенденция обесценивания подвига советских солдат, а то и вовсе попытки замалчивания о тех событиях или присваивания другим странам Победы над фашизмом. "Все чаще приходится слышать о разрушении надгробий советских героев, о дискредитации самого образа солдата-освободителя. На этом фоне уже неудивительным выглядят сообщения о безоговорочной поддержке неонацистского киевского режима, устраивающего террористические атаки против мирного населения России", - отметил депутат ГД.
https://ria.ru/20250607/gosduma-2021468568.html
https://ria.ru/20250530/frg-2020134827.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_126:0:2475:1762_1920x0_80_0_0_f73e3aa2e81be2ecbce979bbe3e95e69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, сша, вячеслав володин, амир хамитов, фридрих мерц, госдума рф
В мире, Германия, Россия, США, Вячеслав Володин, Амир Хамитов, Фридрих Мерц, Госдума РФ
В Госдуме надеются, что Володин достучится до немецких коллег

Депутат Хамитов: надеюсь, Володину удастся достучаться до немецких коллег

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутат ГД Амир Хамитов, комментария заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, выразил надежду, что председателю ГД Вячеславу Володину удастся достучаться до немецких коллег в вопросе сохранения исторической правды.
Канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.
Выборы в субъектах Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Депутат Госдумы напомнил Мерцу про декларацию о поражении Германии
Вчера, 08:01
Ранее Госдумы Вячеслав Володин в обращении к председателю бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил председатель Госдумы, неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине.
"Надеюсь, что Вячеславу Викторовичу, как авторитетному политику, удастся достучаться до немецких коллег. Ведь тот, кто не желает помнить своего прошлого – не может иметь и будущего. Нацистское зло, если его вовремя не остановить, способно погубить все, до чего успеет дотянуться. А значит, дело касается не только России и Германии, но и всего мира", - сказал РИА Новости Хамитов.
По его словам, в последнее время в западных странах наблюдается тенденция обесценивания подвига советских солдат, а то и вовсе попытки замалчивания о тех событиях или присваивания другим странам Победы над фашизмом.
"Все чаще приходится слышать о разрушении надгробий советских героев, о дискредитации самого образа солдата-освободителя. На этом фоне уже неудивительным выглядят сообщения о безоговорочной поддержке неонацистского киевского режима, устраивающего террористические атаки против мирного населения России", - отметил депутат ГД.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Глава МИД ФРГ высказался о текущих отношениях с Россией
30 мая, 19:00
 
В миреГерманияРоссияСШАВячеслав ВолодинАмир ХамитовФридрих МерцГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала