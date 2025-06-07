https://ria.ru/20250607/gagauzija-2021537214.html

Депутат Гагаузии обвинил власти Молдавии в попытке уничтожить автономию

Депутат Гагаузии обвинил власти Молдавии в попытке уничтожить автономию - РИА Новости, 07.06.2025

Депутат Гагаузии обвинил власти Молдавии в попытке уничтожить автономию

Вице-спикер Народного собрания Гагаузии (парламент автономии) Георгий Лейчу обвинил центральные власти Молдавии в проведении "целенаправленной политики по... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T17:52:00+03:00

2025-06-07T17:52:00+03:00

2025-06-07T17:52:00+03:00

в мире

гагаузия

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кишинев

евгения гуцул

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еврокомиссия

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КОМРАТ (Гагаузская автономия Молдавии), 7 июн - РИА Новости. Вице-спикер Народного собрания Гагаузии (парламент автономии) Георгий Лейчу обвинил центральные власти Молдавии в проведении "целенаправленной политики по уничтожению Гагаузской автономии", заявление прозвучало на митинге в поддержку главы региона Евгении Гуцул. "Власти ведут целевую, целенаправленную политику по уничтожению Гагаузской автономии. Чтобы отнять голос автономии, оставить только возможности танцевать и петь на гагаузском языке - и не более того", - заявил парламентарий. Он напомнил, что в прошлом году Кишинев пытался "экономически и финансово задушить" регион, возложив на автономию уплату НДС вместо государства. "Десятки миллионов леев (сотни тысяч долларов - ред.) бюджет потерял из этого эксперимента власти", - отметил Лейчу. Политик выразил мнение, что руководство Молдавии нарушает европейские принципы, к соблюдению которых само же и призывают в рамках евроинтеграции. "Куда власть стремится и декларирует, что они придерживаются всех тех принципов, что заложены в Евросоюзе? Абсолютно нет", - сказал депутат. Он напомнил, что отмененный властями механизм участия автономии в назначении прокурора "был согласован с международными экспертами, в том числе с экспертами Совета Европы и Еврокомиссии". По словам Лейчу, Народное собрание Гагаузии хочет донести до общественности и международного сообщества информацию "о тех безобразиях, которые творит власть в отношении нашей Гагаузии". Ситуация в Гагаузской автономии обострилась после ареста главы региона Гуцул по обвинению в финансировании партии "Шор". Власти автономии и местные жители неоднократно заявляли о политическом характере преследования руководства Гагаузии. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией.

https://ria.ru/20250604/stoyanoglo-2020851358.html

https://ria.ru/20250603/moldaviya-2020741173.html

https://ria.ru/20250602/vlah-2020573224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, совет европы, еврокомиссия, задержание главы гагаузии гуцул