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Депутат Гагаузии обвинил власти Молдавии в попытке уничтожить автономию - РИА Новости, 07.06.2025
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17:52 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/gagauzija-2021537214.html
Депутат Гагаузии обвинил власти Молдавии в попытке уничтожить автономию
Депутат Гагаузии обвинил власти Молдавии в попытке уничтожить автономию - РИА Новости, 07.06.2025
Депутат Гагаузии обвинил власти Молдавии в попытке уничтожить автономию
Вице-спикер Народного собрания Гагаузии (парламент автономии) Георгий Лейчу обвинил центральные власти Молдавии в проведении "целенаправленной политики по... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:52:00+03:00
2025-06-07T17:52:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
совет европы
еврокомиссия
задержание главы гагаузии гуцул
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КОМРАТ (Гагаузская автономия Молдавии), 7 июн - РИА Новости. Вице-спикер Народного собрания Гагаузии (парламент автономии) Георгий Лейчу обвинил центральные власти Молдавии в проведении "целенаправленной политики по уничтожению Гагаузской автономии", заявление прозвучало на митинге в поддержку главы региона Евгении Гуцул. "Власти ведут целевую, целенаправленную политику по уничтожению Гагаузской автономии. Чтобы отнять голос автономии, оставить только возможности танцевать и петь на гагаузском языке - и не более того", - заявил парламентарий. Он напомнил, что в прошлом году Кишинев пытался "экономически и финансово задушить" регион, возложив на автономию уплату НДС вместо государства. "Десятки миллионов леев (сотни тысяч долларов - ред.) бюджет потерял из этого эксперимента власти", - отметил Лейчу. Политик выразил мнение, что руководство Молдавии нарушает европейские принципы, к соблюдению которых само же и призывают в рамках евроинтеграции. "Куда власть стремится и декларирует, что они придерживаются всех тех принципов, что заложены в Евросоюзе? Абсолютно нет", - сказал депутат. Он напомнил, что отмененный властями механизм участия автономии в назначении прокурора "был согласован с международными экспертами, в том числе с экспертами Совета Европы и Еврокомиссии". По словам Лейчу, Народное собрание Гагаузии хочет донести до общественности и международного сообщества информацию "о тех безобразиях, которые творит власть в отношении нашей Гагаузии". Ситуация в Гагаузской автономии обострилась после ареста главы региона Гуцул по обвинению в финансировании партии "Шор". Власти автономии и местные жители неоднократно заявляли о политическом характере преследования руководства Гагаузии. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией.
https://ria.ru/20250604/stoyanoglo-2020851358.html
https://ria.ru/20250603/moldaviya-2020741173.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, совет европы, еврокомиссия, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Совет Европы, Еврокомиссия, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Депутат Гагаузии обвинил власти Молдавии в попытке уничтожить автономию

Вице-спикер парламента Гагаузии Лейчу: Кишинев пытается уничтожить автономию

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КОМРАТ (Гагаузская автономия Молдавии), 7 июн - РИА Новости. Вице-спикер Народного собрания Гагаузии (парламент автономии) Георгий Лейчу обвинил центральные власти Молдавии в проведении "целенаправленной политики по уничтожению Гагаузской автономии", заявление прозвучало на митинге в поддержку главы региона Евгении Гуцул.
«
"Власти ведут целевую, целенаправленную политику по уничтожению Гагаузской автономии. Чтобы отнять голос автономии, оставить только возможности танцевать и петь на гагаузском языке - и не более того", - заявил парламентарий.
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Он напомнил, что в прошлом году Кишинев пытался "экономически и финансово задушить" регион, возложив на автономию уплату НДС вместо государства.
«
"Десятки миллионов леев (сотни тысяч долларов - ред.) бюджет потерял из этого эксперимента власти", - отметил Лейчу.
Политик выразил мнение, что руководство Молдавии нарушает европейские принципы, к соблюдению которых само же и призывают в рамках евроинтеграции.
"Куда власть стремится и декларирует, что они придерживаются всех тех принципов, что заложены в Евросоюзе? Абсолютно нет", - сказал депутат.
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Он напомнил, что отмененный властями механизм участия автономии в назначении прокурора "был согласован с международными экспертами, в том числе с экспертами Совета Европы и Еврокомиссии".
По словам Лейчу, Народное собрание Гагаузии хочет донести до общественности и международного сообщества информацию "о тех безобразиях, которые творит власть в отношении нашей Гагаузии".
Ситуация в Гагаузской автономии обострилась после ареста главы региона Гуцул по обвинению в финансировании партии "Шор". Власти автономии и местные жители неоднократно заявляли о политическом характере преследования руководства Гагаузии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией.
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В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулСовет ЕвропыЕврокомиссияЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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