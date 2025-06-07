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"Эти могильщики": во Франции пришли в ужас из-за решения по Украине - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/frantsiya-2021571797.html
"Эти могильщики": во Франции пришли в ужас из-за решения по Украине
"Эти могильщики": во Франции пришли в ужас из-за решения по Украине - РИА Новости, 07.06.2025
"Эти могильщики": во Франции пришли в ужас из-за решения по Украине
Франция сошла с ума, если переориентирует крупнейшего производителя автомобилей на выпуск беспилотников на Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T22:59:00+03:00
2025-06-07T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
флориан филиппо
себастьян лекорню
сергей лавров
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Франция сошла с ума, если переориентирует крупнейшего производителя автомобилей на выпуск беспилотников на Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Мы больше не производим автомобили во Франции, но крупнейший французский автопроизводитель собирается оснащать производственную линию на Украине. Когда же мы остановим это абсурдное безумие? Когда же мы остановим этих французских могильщиков?" — возразил он.Ранее в субботу министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI заявил, что крупный французский автопроизводитель в партнерстве с оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине. Названия этих предприятий он не уточнил.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250607/navrotskiy-2021568999.html
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021520303.html
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в мире, украина, франция, россия, флориан филиппо, себастьян лекорню, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Флориан Филиппо, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, НАТО
"Эти могильщики": во Франции пришли в ужас из-за решения по Украине

Филиппо осудил решение Франции наладить выпуск БПЛА на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Франция сошла с ума, если переориентирует крупнейшего производителя автомобилей на выпуск беспилотников на Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Мы больше не производим автомобили во Франции, но крупнейший французский автопроизводитель собирается оснащать производственную линию на Украине. Когда же мы остановим это абсурдное безумие? Когда же мы остановим этих французских могильщиков?" — возразил он.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Избранный президент Польши сделал неожиданное заявление об Украине
Вчера, 22:19
Ранее в субботу министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI заявил, что крупный французский автопроизводитель в партнерстве с оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине. Названия этих предприятий он не уточнил.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
"Не потушите". Орбан сделал неожиданное заявление об Украине
Вчера, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияФлориан ФилиппоСебастьян ЛекорнюСергей ЛавровНАТО
 
 
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