https://ria.ru/20250607/frantsiya-2021571797.html

"Эти могильщики": во Франции пришли в ужас из-за решения по Украине

"Эти могильщики": во Франции пришли в ужас из-за решения по Украине - РИА Новости, 07.06.2025

"Эти могильщики": во Франции пришли в ужас из-за решения по Украине

Франция сошла с ума, если переориентирует крупнейшего производителя автомобилей на выпуск беспилотников на Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T22:59:00+03:00

2025-06-07T22:59:00+03:00

2025-06-07T22:59:00+03:00

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себастьян лекорню

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Франция сошла с ума, если переориентирует крупнейшего производителя автомобилей на выпуск беспилотников на Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Мы больше не производим автомобили во Франции, но крупнейший французский автопроизводитель собирается оснащать производственную линию на Украине. Когда же мы остановим это абсурдное безумие? Когда же мы остановим этих французских могильщиков?" — возразил он.Ранее в субботу министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI заявил, что крупный французский автопроизводитель в партнерстве с оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине. Названия этих предприятий он не уточнил.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250607/navrotskiy-2021568999.html

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021520303.html

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