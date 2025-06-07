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Во Франции сообщили о дерзкой выходке ВС страны против России - РИА Новости, 07.06.2025
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14:39 07.06.2025 (обновлено: 14:48 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/frantsiya-2021512102.html
Во Франции сообщили о дерзкой выходке ВС страны против России
Во Франции сообщили о дерзкой выходке ВС страны против России - РИА Новости, 07.06.2025
Во Франции сообщили о дерзкой выходке ВС страны против России
Главный штаб Вооруженных сил Франции признал участие страны в украинском конфликте против России, пишет лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:39:00+03:00
2025-06-07T14:48:00+03:00
в мире
франция
украина
россия
эммануэль макрон
николя дюпон-эньян
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Главный штаб Вооруженных сил Франции признал участие страны в украинском конфликте против России, пишет лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х."В очень серьезной публикации официального аккаунта Главного штаба нам сообщают о вступлении Франции в конфликт между Украиной и Россией", — написал он.Так политик прокомментировал пост, в котором французское военное ведомство с помощью эмодзи изобразило украинский герб и информировало о поддержке ВСУ.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его государство выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Он добавил, что страны также продолжат сотрудничество в сфере разведки.В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250607/guardian-2021491482.html
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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, николя дюпон-эньян, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Николя Дюпон-Эньян, Вооруженные силы Украины
Во Франции сообщили о дерзкой выходке ВС страны против России

Дюпон-Эньян: ВС Франции постом в X признали участие в конфликте против России

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений
Французский военнослужащий на основном боевом танке Леклерк во время учений - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Главный штаб Вооруженных сил Франции признал участие страны в украинском конфликте против России, пишет лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х.
«
"В очень серьезной публикации официального аккаунта Главного штаба нам сообщают о вступлении Франции в конфликт между Украиной и Россией", — написал он.
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Так политик прокомментировал пост, в котором французское военное ведомство с помощью эмодзи изобразило украинский герб и информировало о поддержке ВСУ.
© Armée française - Opérations militaires/XПост, опубликованный в соцсети X
Пост, опубликованный в соцсети X - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Armée française - Opérations militaires/X
Пост, опубликованный в соцсети X
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его государство выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Он добавил, что страны также продолжат сотрудничество в сфере разведки.
В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреФранцияУкраинаРоссияЭммануэль МакронНиколя Дюпон-ЭньянВооруженные силы Украины
 
 
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