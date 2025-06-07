https://ria.ru/20250607/frantsiya-2021512102.html
Во Франции сообщили о дерзкой выходке ВС страны против России
Во Франции сообщили о дерзкой выходке ВС страны против России - РИА Новости, 07.06.2025
Во Франции сообщили о дерзкой выходке ВС страны против России
Главный штаб Вооруженных сил Франции признал участие страны в украинском конфликте против России, пишет лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:39:00+03:00
2025-06-07T14:39:00+03:00
2025-06-07T14:48:00+03:00
в мире
франция
украина
россия
эммануэль макрон
николя дюпон-эньян
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929970724_348:1002:2208:2048_1920x0_80_0_0_c6f2af66eb612bea25663137941f78e8.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Главный штаб Вооруженных сил Франции признал участие страны в украинском конфликте против России, пишет лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х."В очень серьезной публикации официального аккаунта Главного штаба нам сообщают о вступлении Франции в конфликт между Украиной и Россией", — написал он.Так политик прокомментировал пост, в котором французское военное ведомство с помощью эмодзи изобразило украинский герб и информировало о поддержке ВСУ.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его государство выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Он добавил, что страны также продолжат сотрудничество в сфере разведки.В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250607/guardian-2021491482.html
https://ria.ru/20250607/preduprezhdenie-2021475310.html
франция
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929970724_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9d4db040041e44d2e10e093703ba249.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, николя дюпон-эньян, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Николя Дюпон-Эньян, Вооруженные силы Украины
Во Франции сообщили о дерзкой выходке ВС страны против России
Дюпон-Эньян: ВС Франции постом в X признали участие в конфликте против России