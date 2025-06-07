https://ria.ru/20250607/frantsiya-2021512102.html

Во Франции сообщили о дерзкой выходке ВС страны против России

Во Франции сообщили о дерзкой выходке ВС страны против России - РИА Новости, 07.06.2025

Во Франции сообщили о дерзкой выходке ВС страны против России

Главный штаб Вооруженных сил Франции признал участие страны в украинском конфликте против России, пишет лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T14:39:00+03:00

2025-06-07T14:39:00+03:00

2025-06-07T14:48:00+03:00

в мире

франция

украина

россия

эммануэль макрон

николя дюпон-эньян

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929970724_348:1002:2208:2048_1920x0_80_0_0_c6f2af66eb612bea25663137941f78e8.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Главный штаб Вооруженных сил Франции признал участие страны в украинском конфликте против России, пишет лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х."В очень серьезной публикации официального аккаунта Главного штаба нам сообщают о вступлении Франции в конфликт между Украиной и Россией", — написал он.Так политик прокомментировал пост, в котором французское военное ведомство с помощью эмодзи изобразило украинский герб и информировало о поддержке ВСУ.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его государство выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Он добавил, что страны также продолжат сотрудничество в сфере разведки.В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250607/guardian-2021491482.html

https://ria.ru/20250607/preduprezhdenie-2021475310.html

франция

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, николя дюпон-эньян, вооруженные силы украины