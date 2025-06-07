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Франция наладит выпуск БПЛА на Украине - РИА Новости, 07.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:40 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/frantsija-2021512241.html
Франция наладит выпуск БПЛА на Украине
Франция наладит выпуск БПЛА на Украине - РИА Новости, 07.06.2025
Франция наладит выпуск БПЛА на Украине
Крупный французский автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине, заявил министр обороны Франции Себастьян... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:40:00+03:00
2025-06-07T14:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
украина
россия
франция
себастьян лекорню
сергей лавров
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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Крупный французский автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI. "Поэтому мы собираемся начать совершенно беспрецедентное партнерство, в рамках которого крупный французский автопроизводитель... я не буду говорить его название, потому что они сами должны объявить об этом... объединит усилия с французской оборонной компанией из сектора малого и среднего бизнеса, на базе которой мы оснастим производственные линии на Украине, чтобы иметь возможность производить дроны", - сказал министр. По его словам, выгоду от этого получат не только украинцы, но и французская армия, поскольку она будет обеспечена постоянной тактической и оперативной подготовкой в соответствии с реалиями вооруженного конфликта. В частности, он упомянул ведение электронной войны, съемку и дистанционное проведение операций. "Знаете, сегодняшняя (САУ - ред.) CAESAR и CAESAR четырехлетней давности - это уже не одно и то же", - привел министр пример влияния конфликта на французское вооружение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250606/frantsiya-2021256840.html
https://ria.ru/20250605/korotchenko-2020995330.html
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технологии, украина, россия, франция, себастьян лекорню, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Россия, Франция, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, НАТО
Франция наладит выпуск БПЛА на Украине

Глава Минобороны Лекорню: автопроизводитель наладит выпуск БПЛА на Украине

© Gil Cohen-Magen Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Gil Cohen-Magen
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Крупный французский автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.
"Поэтому мы собираемся начать совершенно беспрецедентное партнерство, в рамках которого крупный французский автопроизводитель... я не буду говорить его название, потому что они сами должны объявить об этом... объединит усилия с французской оборонной компанией из сектора малого и среднего бизнеса, на базе которой мы оснастим производственные линии на Украине, чтобы иметь возможность производить дроны", - сказал министр.
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По его словам, выгоду от этого получат не только украинцы, но и французская армия, поскольку она будет обеспечена постоянной тактической и оперативной подготовкой в соответствии с реалиями вооруженного конфликта. В частности, он упомянул ведение электронной войны, съемку и дистанционное проведение операций.
"Знаете, сегодняшняя (САУ - ред.) CAESAR и CAESAR четырехлетней давности - это уже не одно и то же", - привел министр пример влияния конфликта на французское вооружение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаРоссияФранцияСебастьян ЛекорнюСергей ЛавровНАТО
 
 
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