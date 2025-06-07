Франция наладит выпуск БПЛА на Украине
Глава Минобороны Лекорню: автопроизводитель наладит выпуск БПЛА на Украине
© Gil Cohen-Magen Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню
© Gil Cohen-Magen
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Крупный французский автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.
"Поэтому мы собираемся начать совершенно беспрецедентное партнерство, в рамках которого крупный французский автопроизводитель... я не буду говорить его название, потому что они сами должны объявить об этом... объединит усилия с французской оборонной компанией из сектора малого и среднего бизнеса, на базе которой мы оснастим производственные линии на Украине, чтобы иметь возможность производить дроны", - сказал министр.
По его словам, выгоду от этого получат не только украинцы, но и французская армия, поскольку она будет обеспечена постоянной тактической и оперативной подготовкой в соответствии с реалиями вооруженного конфликта. В частности, он упомянул ведение электронной войны, съемку и дистанционное проведение операций.
"Знаете, сегодняшняя (САУ - ред.) CAESAR и CAESAR четырехлетней давности - это уже не одно и то же", - привел министр пример влияния конфликта на французское вооружение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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