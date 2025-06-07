https://ria.ru/20250607/frantsija-2021512241.html

Франция наладит выпуск БПЛА на Украине

Франция наладит выпуск БПЛА на Украине - РИА Новости, 07.06.2025

Франция наладит выпуск БПЛА на Украине

Крупный французский автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине, заявил министр обороны Франции Себастьян... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T14:40:00+03:00

2025-06-07T14:40:00+03:00

2025-06-07T14:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

украина

россия

франция

себастьян лекорню

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949835667_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_2ad1429e802055f893513a59a190a994.jpg

ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Крупный французский автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI. "Поэтому мы собираемся начать совершенно беспрецедентное партнерство, в рамках которого крупный французский автопроизводитель... я не буду говорить его название, потому что они сами должны объявить об этом... объединит усилия с французской оборонной компанией из сектора малого и среднего бизнеса, на базе которой мы оснастим производственные линии на Украине, чтобы иметь возможность производить дроны", - сказал министр. По его словам, выгоду от этого получат не только украинцы, но и французская армия, поскольку она будет обеспечена постоянной тактической и оперативной подготовкой в соответствии с реалиями вооруженного конфликта. В частности, он упомянул ведение электронной войны, съемку и дистанционное проведение операций. "Знаете, сегодняшняя (САУ - ред.) CAESAR и CAESAR четырехлетней давности - это уже не одно и то же", - привел министр пример влияния конфликта на французское вооружение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250606/frantsiya-2021256840.html

https://ria.ru/20250605/korotchenko-2020995330.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, украина, россия, франция, себастьян лекорню, сергей лавров, нато