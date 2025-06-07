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СМИ: в Финляндии фасад здания министерства обороны облили краской - РИА Новости, 07.06.2025
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13:03 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/finlyandiya-2021498350.html
СМИ: в Финляндии фасад здания министерства обороны облили краской
СМИ: в Финляндии фасад здания министерства обороны облили краской - РИА Новости, 07.06.2025
СМИ: в Финляндии фасад здания министерства обороны облили краской
Пропалестинские активисты облили розовой краской фасад здания министерства обороны Финляндии в Хельсинки, сообщает в субботу телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:03:00+03:00
2025-06-07T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пропалестинские активисты облили розовой краской фасад здания министерства обороны Финляндии в Хельсинки, сообщает в субботу телерадиовещатель Yle. "Главный вход в здание министерства обороны в Хельсинки облили розовой краской ночью 7 июня", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, охранник сообщил полиции, что мужчина и женщина скрылись с места происшествия, их пока не нашли. Дело расследуется как особо тяжкое причинение вреда имуществу. По данным Yle, ответственность за произошедшее взяла на себя группа активистов Palestine Action, выступающая против конфликта в секторе Газа и сотрудничества минобороны Финляндии с израильскими оборонными производителями. По словам активистов, фасад здания облили водорастворимой краской, сообщает Yle.
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в мире, финляндия, хельсинки
В мире, Финляндия, Хельсинки
СМИ: в Финляндии фасад здания министерства обороны облили краской

Yle: пропалестинские активисты облили краской фасад здания минобороны Финляндии

© Фото : YleПропалестинские активисты облили розовой краской фасад здания министерства обороны Финляндии в Хельсинки
Пропалестинские активисты облили розовой краской фасад здания министерства обороны Финляндии в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : Yle
Пропалестинские активисты облили розовой краской фасад здания министерства обороны Финляндии в Хельсинки
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пропалестинские активисты облили розовой краской фасад здания министерства обороны Финляндии в Хельсинки, сообщает в субботу телерадиовещатель Yle.
"Главный вход в здание министерства обороны в Хельсинки облили розовой краской ночью 7 июня", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, охранник сообщил полиции, что мужчина и женщина скрылись с места происшествия, их пока не нашли. Дело расследуется как особо тяжкое причинение вреда имуществу.
По данным Yle, ответственность за произошедшее взяла на себя группа активистов Palestine Action, выступающая против конфликта в секторе Газа и сотрудничества минобороны Финляндии с израильскими оборонными производителями. По словам активистов, фасад здания облили водорастворимой краской, сообщает Yle.
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