https://ria.ru/20250607/finlyandiya-2021498350.html
СМИ: в Финляндии фасад здания министерства обороны облили краской
СМИ: в Финляндии фасад здания министерства обороны облили краской - РИА Новости, 07.06.2025
СМИ: в Финляндии фасад здания министерства обороны облили краской
Пропалестинские активисты облили розовой краской фасад здания министерства обороны Финляндии в Хельсинки, сообщает в субботу телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:03:00+03:00
2025-06-07T13:03:00+03:00
2025-06-07T13:03:00+03:00
в мире
финляндия
хельсинки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021498084_0:0:573:323_1920x0_80_0_0_d6cda3c1e3691a1c925c2e35a913da70.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пропалестинские активисты облили розовой краской фасад здания министерства обороны Финляндии в Хельсинки, сообщает в субботу телерадиовещатель Yle. "Главный вход в здание министерства обороны в Хельсинки облили розовой краской ночью 7 июня", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, охранник сообщил полиции, что мужчина и женщина скрылись с места происшествия, их пока не нашли. Дело расследуется как особо тяжкое причинение вреда имуществу. По данным Yle, ответственность за произошедшее взяла на себя группа активистов Palestine Action, выступающая против конфликта в секторе Газа и сотрудничества минобороны Финляндии с израильскими оборонными производителями. По словам активистов, фасад здания облили водорастворимой краской, сообщает Yle.
https://ria.ru/20240812/posolstvo-1965655598.html
финляндия
хельсинки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021498084_106:0:573:350_1920x0_80_0_0_f56a796810e8a4a06e4ff9f1abfd8a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, хельсинки
В мире, Финляндия, Хельсинки
СМИ: в Финляндии фасад здания министерства обороны облили краской
Yle: пропалестинские активисты облили краской фасад здания минобороны Финляндии