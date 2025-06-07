https://ria.ru/20250607/estonija-2021457571.html
Полиция безопасности Эстонии заявила о рисках приема заключенных из Швеции
Полиция безопасности Эстонии заявила о рисках приема заключенных из Швеции - РИА Новости, 07.06.2025
Полиция безопасности Эстонии заявила о рисках приема заключенных из Швеции
Полиция безопасности Эстонии обеспокоена из-за рисков размещения заключенных из Швеции в Тартуской тюрьме. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T02:56:00+03:00
2025-06-07T02:56:00+03:00
2025-06-07T02:56:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция безопасности Эстонии обеспокоена из-за рисков размещения заключенных из Швеции в Тартуской тюрьме. Ранее шведское министерство юстиции сообщило о том, что Швеция и Эстония достигли соглашения об аренде тюремных мест, по которому Швеция сможет арендовать в эстонской тюрьме 400 камер для 600 заключенных. Шведское правительство планирует внести соответствующее предложение в парламент весной 2026 года. Вступление законопроекта в силу намечено на 1 июля 2026 года. "Основную озабоченность у нас вызывает то, что в Эстонию могут приехать преступники, связанные с экстремизмом или международной организованной преступностью, и что иностранных заключенных станут посещать лица, у которых есть связи с теми же экстремистами или с международной организованной преступностью. Еще одна проблема в том, что Эстония должна быть готова к увеличению расходов на медицинскую и юридическую помощь, а также на перевод", - заявила пресс-секретарь полиции безопасности Эстонии Марта Туул, чьи слова приводит телерадиокомпания ERR. Как отмечается в публикации на сайте ERR, также могут возникнуть проблемы с идентификацией преступников, прибывших из третьих стран, кроме того, существенно возрастут расходы из-за необходимости нанимать тюремных чиновников. Ранее ERR сообщала, что шведские заключенные будут содержаться отдельно от эстонских, а для снижения рисков преступности работников тюрем будут обучать общению с представителями других культур.
https://ria.ru/20250530/narva-2019919403.html
https://ria.ru/20241021/estonija-1979125624.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, швеция
Полиция безопасности Эстонии заявила о рисках приема заключенных из Швеции
Эстонская полиция: из Швеции в тюрьму Тарту могут привезти экстремистов
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция безопасности Эстонии обеспокоена из-за рисков размещения заключенных из Швеции в Тартуской тюрьме.
Ранее шведское министерство юстиции сообщило о том, что Швеция
и Эстония
достигли соглашения об аренде тюремных мест, по которому Швеция сможет арендовать в эстонской тюрьме 400 камер для 600 заключенных. Шведское правительство планирует внести соответствующее предложение в парламент весной 2026 года. Вступление законопроекта в силу намечено на 1 июля 2026 года.
"Основную озабоченность у нас вызывает то, что в Эстонию могут приехать преступники, связанные с экстремизмом или международной организованной преступностью, и что иностранных заключенных станут посещать лица, у которых есть связи с теми же экстремистами или с международной организованной преступностью. Еще одна проблема в том, что Эстония должна быть готова к увеличению расходов на медицинскую и юридическую помощь, а также на перевод", - заявила пресс-секретарь полиции безопасности Эстонии Марта Туул, чьи слова приводит телерадиокомпания ERR.
Как отмечается в публикации на сайте ERR, также могут возникнуть проблемы с идентификацией преступников, прибывших из третьих стран, кроме того, существенно возрастут расходы из-за необходимости нанимать тюремных чиновников.
Ранее ERR сообщала, что шведские заключенные будут содержаться отдельно от эстонских, а для снижения рисков преступности работников тюрем будут обучать общению с представителями других культур.