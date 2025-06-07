https://ria.ru/20250607/estonija-2021457571.html

Полиция безопасности Эстонии заявила о рисках приема заключенных из Швеции

Полиция безопасности Эстонии заявила о рисках приема заключенных из Швеции - РИА Новости, 07.06.2025

Полиция безопасности Эстонии заявила о рисках приема заключенных из Швеции

Полиция безопасности Эстонии обеспокоена из-за рисков размещения заключенных из Швеции в Тартуской тюрьме. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T02:56:00+03:00

2025-06-07T02:56:00+03:00

2025-06-07T02:56:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция безопасности Эстонии обеспокоена из-за рисков размещения заключенных из Швеции в Тартуской тюрьме. Ранее шведское министерство юстиции сообщило о том, что Швеция и Эстония достигли соглашения об аренде тюремных мест, по которому Швеция сможет арендовать в эстонской тюрьме 400 камер для 600 заключенных. Шведское правительство планирует внести соответствующее предложение в парламент весной 2026 года. Вступление законопроекта в силу намечено на 1 июля 2026 года. "Основную озабоченность у нас вызывает то, что в Эстонию могут приехать преступники, связанные с экстремизмом или международной организованной преступностью, и что иностранных заключенных станут посещать лица, у которых есть связи с теми же экстремистами или с международной организованной преступностью. Еще одна проблема в том, что Эстония должна быть готова к увеличению расходов на медицинскую и юридическую помощь, а также на перевод", - заявила пресс-секретарь полиции безопасности Эстонии Марта Туул, чьи слова приводит телерадиокомпания ERR. Как отмечается в публикации на сайте ERR, также могут возникнуть проблемы с идентификацией преступников, прибывших из третьих стран, кроме того, существенно возрастут расходы из-за необходимости нанимать тюремных чиновников. Ранее ERR сообщала, что шведские заключенные будут содержаться отдельно от эстонских, а для снижения рисков преступности работников тюрем будут обучать общению с представителями других культур.

https://ria.ru/20250530/narva-2019919403.html

https://ria.ru/20241021/estonija-1979125624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эстония, швеция