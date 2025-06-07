https://ria.ru/20250607/es-2021509338.html

Экономист объяснил, почему Европе выгодно везти сталь в КНР

Экономист объяснил, почему Европе выгодно везти сталь в КНР - РИА Новости, 07.06.2025

Экономист объяснил, почему Европе выгодно везти сталь в КНР

Европейцам после повышения США пошлин на сталь нет экономического смысла везти свою продукцию в эту страну, а Китаю, напротив, будет выгодно торговать с... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T14:22:00+03:00

2025-06-07T14:22:00+03:00

2025-06-07T14:22:00+03:00

китай

сша

россия

дональд трамп

евросоюз

снг

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Европейцам после повышения США пошлин на сталь нет экономического смысла везти свою продукцию в эту страну, а Китаю, напротив, будет выгодно торговать с Америкой даже в условиях возросших тарифов, следует из комментария независимого промышленного эксперта Максима Худалова для РИА Новости. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25%. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии. "В ЕС цена, за которую можно продать сталь на внутреннем рынке, - 683 доллара за тонну стали, при этом после уплаты импортной пошлины в США, союз вынужден торговать по более низким ценам на американском рынке. Таким образом, европейцам просто нет экономического смысла везти продукцию в США", - рассказал Худалов. По его словам, для европейцев не характерны полная загрузка мощностей и полная реализация объемов выпуска, а также запасы излишков ввиду высокой стоимости энергоносителей, сырья и рабочей силы в отличие от России и стран СНГ, где себестоимость тонны стали намного ниже. Таким образом, когда у ЕС все 100% произведенной продукции обеспечены заказами, и они не выплавляют больше запланированного, в РФ допускается возможность торговать 30% выпуска стали по разным ценам. При этом Худалов отметил, что Китаю будет выгодно торговать с США даже при размере пошлины на ввоз в 50%, так как стоимость тонны стали на рынке КНР составляет всего 443 доллара. Следовательно, даже при уплате пошлины Китай может продавать свою продукцию по более высоким ценам, нежели на внутреннем рынке, и получать прибыль. По данным Всемирной ассоциация стали (WSA), в 2024 году страны ЕС увеличили выпуск стали суммарно на 2,6% - до 129,5 миллиона тонн. При этом в Китае выплавка снизилась на 1,7% - до 1 миллиарда тонн.

https://ria.ru/20250218/stal-1999914071.html

https://ria.ru/20250320/es-2006131112.html

китай

сша

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китай, сша, россия, дональд трамп, евросоюз, снг, введение трампом пошлин на импорт, в мире