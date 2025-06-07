Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснил, почему Европе выгодно везти сталь в КНР - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/es-2021509338.html
Экономист объяснил, почему Европе выгодно везти сталь в КНР
Экономист объяснил, почему Европе выгодно везти сталь в КНР - РИА Новости, 07.06.2025
Экономист объяснил, почему Европе выгодно везти сталь в КНР
Европейцам после повышения США пошлин на сталь нет экономического смысла везти свою продукцию в эту страну, а Китаю, напротив, будет выгодно торговать с... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:22:00+03:00
2025-06-07T14:22:00+03:00
китай
сша
россия
дональд трамп
евросоюз
снг
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Европейцам после повышения США пошлин на сталь нет экономического смысла везти свою продукцию в эту страну, а Китаю, напротив, будет выгодно торговать с Америкой даже в условиях возросших тарифов, следует из комментария независимого промышленного эксперта Максима Худалова для РИА Новости. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25%. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии. "В ЕС цена, за которую можно продать сталь на внутреннем рынке, - 683 доллара за тонну стали, при этом после уплаты импортной пошлины в США, союз вынужден торговать по более низким ценам на американском рынке. Таким образом, европейцам просто нет экономического смысла везти продукцию в США", - рассказал Худалов. По его словам, для европейцев не характерны полная загрузка мощностей и полная реализация объемов выпуска, а также запасы излишков ввиду высокой стоимости энергоносителей, сырья и рабочей силы в отличие от России и стран СНГ, где себестоимость тонны стали намного ниже. Таким образом, когда у ЕС все 100% произведенной продукции обеспечены заказами, и они не выплавляют больше запланированного, в РФ допускается возможность торговать 30% выпуска стали по разным ценам. При этом Худалов отметил, что Китаю будет выгодно торговать с США даже при размере пошлины на ввоз в 50%, так как стоимость тонны стали на рынке КНР составляет всего 443 доллара. Следовательно, даже при уплате пошлины Китай может продавать свою продукцию по более высоким ценам, нежели на внутреннем рынке, и получать прибыль. По данным Всемирной ассоциация стали (WSA), в 2024 году страны ЕС увеличили выпуск стали суммарно на 2,6% - до 129,5 миллиона тонн. При этом в Китае выплавка снизилась на 1,7% - до 1 миллиарда тонн.
https://ria.ru/20250218/stal-1999914071.html
https://ria.ru/20250320/es-2006131112.html
китай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce9081793a6e2ee9606423c73f75d5c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, россия, дональд трамп, евросоюз, снг, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Евросоюз, СНГ, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Экономист объяснил, почему Европе выгодно везти сталь в КНР

Экономист Худалов: Европе нет смысла везти сталь в США из-за роста пошлин

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Европейцам после повышения США пошлин на сталь нет экономического смысла везти свою продукцию в эту страну, а Китаю, напротив, будет выгодно торговать с Америкой даже в условиях возросших тарифов, следует из комментария независимого промышленного эксперта Максима Худалова для РИА Новости.
США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25%. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии.
Рабочий проходит мимо котла на заводе R-CUA в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Трамп выполнил свое первое обещание: Европа лишилась ключевого ресурса
18 февраля, 08:00
ЕС цена, за которую можно продать сталь на внутреннем рынке, - 683 доллара за тонну стали, при этом после уплаты импортной пошлины в США, союз вынужден торговать по более низким ценам на американском рынке. Таким образом, европейцам просто нет экономического смысла везти продукцию в США", - рассказал Худалов.
По его словам, для европейцев не характерны полная загрузка мощностей и полная реализация объемов выпуска, а также запасы излишков ввиду высокой стоимости энергоносителей, сырья и рабочей силы в отличие от России и стран СНГ, где себестоимость тонны стали намного ниже.
Таким образом, когда у ЕС все 100% произведенной продукции обеспечены заказами, и они не выплавляют больше запланированного, в РФ допускается возможность торговать 30% выпуска стали по разным ценам.
При этом Худалов отметил, что Китаю будет выгодно торговать с США даже при размере пошлины на ввоз в 50%, так как стоимость тонны стали на рынке КНР составляет всего 443 доллара. Следовательно, даже при уплате пошлины Китай может продавать свою продукцию по более высоким ценам, нежели на внутреннем рынке, и получать прибыль.
По данным Всемирной ассоциация стали (WSA), в 2024 году страны ЕС увеличили выпуск стали суммарно на 2,6% - до 129,5 миллиона тонн. При этом в Китае выплавка снизилась на 1,7% - до 1 миллиарда тонн.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В ЕС произошел раскол из-за ответа на пошлины Трампа, пишет Politico
20 марта, 10:34
 
КитайСШАРоссияДональд ТрампЕвросоюзСНГВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала