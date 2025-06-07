https://ria.ru/20250607/engels-2021474668.html

В Энгельсе начали прием заявлений от пострадавших при атаке дронов

В Энгельсе начали прием заявлений от пострадавших при атаке дронов - РИА Новости, 07.06.2025

В Энгельсе начали прием заявлений от пострадавших при атаке дронов

Власти начали принимать заявления на оказание материальной помощи жителям Энгельса, чье имущество пострадало из-за атаки БПЛА в пятницу, сообщил глава... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T09:40:00+03:00

2025-06-07T09:40:00+03:00

2025-06-07T09:40:00+03:00

происшествия

энгельс

саратовская область

роман бусаргин

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САМАРА, 7 июн - РИА Новости. Власти начали принимать заявления на оказание материальной помощи жителям Энгельса, чье имущество пострадало из-за атаки БПЛА в пятницу, сообщил глава Энгельсского муниципального района Максим Леонов в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что в пятницу из-за атаки вражеских дронов поврежден многоквартирный дом, также произошло возгорание на промышленном предприятии в Энгельсе. По его словам, в доме никто не пострадал, эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры. Позднее корреспондент РИА Новости передавал, что около 13.00 (12.00 мск) проход возле пострадавшего дома ЖК "Облака" в центре города открыт, люди свободно проходили по пешеходной дорожке. "По поручению губернатора Романа Бусаргина начался прием заявлений на оказание материальной помощи жителям дома № 25 по улице Тельмана. Прием документов будет осуществляться с 9.00 до 18.00 часов все выходные в кабинете № 22 по адресу площадь Ленина, 30", - написал Леонов. Он отметил, что дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8453) 56-72-40.

https://ria.ru/20250607/bpl-2021474231.html

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саратовская область

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Варвара Скокшина

происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин