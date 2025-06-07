https://ria.ru/20250607/energetiki-2021498206.html

За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание

За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание - РИА Новости, 07.06.2025

За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание

Депутаты Госдумы работают над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу энергетиков детям, сообщил глава... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:01:00+03:00

2025-06-07T13:01:00+03:00

2025-06-07T13:10:00+03:00

россия

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151132/75/1511327532_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_7ff1968b79f445b8a73ff6ab18c60edd.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы работают над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу энергетиков детям, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков."Хочу предупредить, что сейчас мы работаем над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу подобных напитков детям", - сообщил Пискарев.

https://ria.ru/20240623/energetiki-1954807162.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, общество