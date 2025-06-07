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За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание - РИА Новости, 07.06.2025
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13:01 07.06.2025 (обновлено: 13:10 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/energetiki-2021498206.html
За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание
За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание - РИА Новости, 07.06.2025
За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание
Депутаты Госдумы работают над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу энергетиков детям, сообщил глава... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:01:00+03:00
2025-06-07T13:10:00+03:00
россия
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общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы работают над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу энергетиков детям, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков."Хочу предупредить, что сейчас мы работаем над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу подобных напитков детям", - сообщил Пискарев.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание

ГД работает над усилением наказания за повторную продажу энергетиков детям

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКассир считает деньги
Кассир считает деньги - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы работают над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу энергетиков детям, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.
"Хочу предупредить, что сейчас мы работаем над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу подобных напитков детям", - сообщил Пискарев.
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