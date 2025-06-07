https://ria.ru/20250607/energetiki-2021498206.html
За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание
За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание - РИА Новости, 07.06.2025
За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание
Депутаты Госдумы работают над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу энергетиков детям, сообщил глава... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:01:00+03:00
2025-06-07T13:01:00+03:00
2025-06-07T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы работают над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу энергетиков детям, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков."Хочу предупредить, что сейчас мы работаем над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу подобных напитков детям", - сообщил Пискарев.
https://ria.ru/20240623/energetiki-1954807162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание
ГД работает над усилением наказания за повторную продажу энергетиков детям