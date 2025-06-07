https://ria.ru/20250607/energetiki-2021490745.html
Путин подписал закон о штрафах за продажу энергетиков детям
Путин подписал закон о штрафах за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 07.06.2025
Путин подписал закон о штрафах за продажу энергетиков детям
Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетических напитков, соответствующий документ размеcтили на сайте... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:12:00+03:00
2025-06-07T12:12:00+03:00
2025-06-07T14:27:00+03:00
россия
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:67:2865:1679_1920x0_80_0_0_900b95278de255933a0ff7f52014941c.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетических напитков, соответствующий документ размеcтили на сайте официального опубликования правовых актов.Закон дополняет административный кодекс новой статьей, устанавливающей штрафы за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.За нарушение грозит:Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что это решение станет продолжением системной законодательной работы по защите здоровья подрастающего поколения.Кроме того, как ранее уточнял депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"), в отдельных регионах ограничение на продажу энергетиков несовершеннолетним действовало и прежде, но за это привлекали к ответственности только в некоторых субъектах — например, в Московской области и Санкт-Петербурге. При этом штрафы там были значительно ниже.Он заявлял РИА Новости, что с марта подросткам нельзя покупать энергетики в магазинах, так как вступил в силу федеральный закон от 08.08.2024 № 304-ФЗ, который запрещает продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Он добавлял, что принятый закон запрещает юрлицам, индивидуальным предпринимателям, фермерским хозяйствам, гражданам и лицам без российского гражданства продавать энергетики и тонизирующие напитки детям.Говырин напомнил, что покупатель также может подтвердить свой возраст с помощью приложения "Госуслуги Биометрия". По его словам, это право закрепляет постановление правительства России от 18.01.2025 № 15.
https://ria.ru/20240623/energetiki-1954807162.html
https://ria.ru/20250603/veyp-2020617734.html
https://ria.ru/20250203/zakon-1997112767.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_4e2f7c0c86c8f581e4ab0a737a7ddb68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин подписал закон о штрафах за продажу энергетиков детям
В России ввели штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетических напитков, соответствующий документ размеcтили на сайте
официального опубликования правовых актов.
Закон дополняет административный кодекс новой статьей, устанавливающей штрафы за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.
- для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что это решение станет продолжением системной законодательной работы по защите здоровья подрастающего поколения.
Кроме того, как ранее уточнял депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"), в отдельных регионах ограничение на продажу энергетиков несовершеннолетним действовало и прежде, но за это привлекали к ответственности только в некоторых субъектах — например, в Московской области и Санкт-Петербурге. При этом штрафы там были значительно ниже.
Он заявлял РИА Новости, что с марта подросткам нельзя покупать энергетики в магазинах, так как вступил в силу федеральный закон от 08.08.2024 № 304-ФЗ, который запрещает продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Он добавлял, что принятый закон запрещает юрлицам, индивидуальным предпринимателям, фермерским хозяйствам, гражданам и лицам без российского гражданства продавать энергетики и тонизирующие напитки детям.
Говырин напомнил, что покупатель также может подтвердить свой возраст с помощью приложения "Госуслуги Биометрия". По его словам, это право закрепляет постановление правительства России от 18.01.2025 № 15.