https://ria.ru/20250607/energetiki-2021490745.html

Путин подписал закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Путин подписал закон о штрафах за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 07.06.2025

Путин подписал закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетических напитков, соответствующий документ размеcтили на сайте... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T12:12:00+03:00

2025-06-07T12:12:00+03:00

2025-06-07T14:27:00+03:00

россия

общество

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:67:2865:1679_1920x0_80_0_0_900b95278de255933a0ff7f52014941c.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетических напитков, соответствующий документ размеcтили на сайте официального опубликования правовых актов.Закон дополняет административный кодекс новой статьей, устанавливающей штрафы за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.За нарушение грозит:Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что это решение станет продолжением системной законодательной работы по защите здоровья подрастающего поколения.Кроме того, как ранее уточнял депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"), в отдельных регионах ограничение на продажу энергетиков несовершеннолетним действовало и прежде, но за это привлекали к ответственности только в некоторых субъектах — например, в Московской области и Санкт-Петербурге. При этом штрафы там были значительно ниже.Он заявлял РИА Новости, что с марта подросткам нельзя покупать энергетики в магазинах, так как вступил в силу федеральный закон от 08.08.2024 № 304-ФЗ, который запрещает продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Он добавлял, что принятый закон запрещает юрлицам, индивидуальным предпринимателям, фермерским хозяйствам, гражданам и лицам без российского гражданства продавать энергетики и тонизирующие напитки детям.Говырин напомнил, что покупатель также может подтвердить свой возраст с помощью приложения "Госуслуги Биометрия". По его словам, это право закрепляет постановление правительства России от 18.01.2025 № 15.

https://ria.ru/20240623/energetiki-1954807162.html

https://ria.ru/20250603/veyp-2020617734.html

https://ria.ru/20250203/zakon-1997112767.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, владимир путин