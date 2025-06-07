Рейтинг@Mail.ru
ЕК лоббировала экологические организации, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ek-2021539621.html
ЕК лоббировала экологические организации, пишут СМИ
ЕК лоббировала экологические организации, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2025
ЕК лоббировала экологические организации, пишут СМИ
Европейская комиссия выделяла многомиллионные субсидии экологическим организациям, которые участвовали в судебных исках против угольной энергетики, а также в... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T18:11:00+03:00
2025-06-07T18:11:00+03:00
в мире
нидерланды
южная америка
бразилия
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Европейская комиссия выделяла многомиллионные субсидии экологическим организациям, которые участвовали в судебных исках против угольной энергетики, а также в политических кампаниях против торговых соглашений и деятельности европейских компаний, пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на засекреченные ранее документы, оказавшиеся в его распоряжении. "Брюссельские чиновники координировали действия с активистами до мельчайших деталей. Их целью было убедить общественность в правильности климатической политики ЕС. Для этого были выделены миллионы евро из бюджета", - отмечает издание. Так, по данным газеты, среди получателей средств - британская неправительственная организация ClientEarth, которая получила 350 000 евро с задачей инициировать судебные процессы против немецких угольных электростанций, чтобы увеличить "финансовые и юридические риски" для их операторов. Ещё одна организация - Friends of the Earth со штаб-квартирой в Нидерландах. Она также получила финансирование вместе с задачей от Еврокомиссии вести борьбу с соглашением Mercosur, зоной свободной торговли между ЕС и рядом стран Южной Америки (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай), несмотря на то что чиновники ЕК параллельно продвигали это соглашение. Уточняется, что контракты были подписаны в 2022 году, а финансирование поступило в 2023-м. Отдельные НПО получили до 700 000 евро. При этом договоры содержали конкретные требования к активистам, например, по количеству обращений к депутатам Европарламента и публикаций в соцсетях. По мнению представителя Христианско-социального союза (ХСС) в Европарламенте Моники Хольмайер, действия Еврокомиссии вызывают вопросы. "Меня особенно потрясли подрывные планы, согласно которым фермерские хозяйства и угольные электростанции должны были быть вынуждены прекратить деятельность через иски и чрезмерное ужесточение требований по отчётности. Печально, что контрольные органы Еврокомиссии не остановили финансирование, несмотря на сомнительные цели в программах", - приводит газета цитату депутата ХСС. По данным издания, финансирование осуществлялось по линии программы LIFE, в рамках которой Еврокомиссия ежегодно выделяет около 15 миллионов евро на административные нужды НПО. Сейчас идут переговоры по бюджету на следующий год.
https://ria.ru/20250605/gaza-2021075283.html
https://ria.ru/20250416/risk-2011599336.html
нидерланды
южная америка
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, южная америка, бразилия, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Нидерланды, Южная Америка, Бразилия, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
ЕК лоббировала экологические организации, пишут СМИ

Welt am Sonntag: ЕК выделяла миллиардные субсидии экологическим организациям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Европейская комиссия выделяла многомиллионные субсидии экологическим организациям, которые участвовали в судебных исках против угольной энергетики, а также в политических кампаниях против торговых соглашений и деятельности европейских компаний, пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на засекреченные ранее документы, оказавшиеся в его распоряжении.
"Брюссельские чиновники координировали действия с активистами до мельчайших деталей. Их целью было убедить общественность в правильности климатической политики ЕС. Для этого были выделены миллионы евро из бюджета", - отмечает издание.
Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
JP: Израиль не допустит судно с Гретой Тунберг на борту в сектор Газа
5 июня, 13:01
Так, по данным газеты, среди получателей средств - британская неправительственная организация ClientEarth, которая получила 350 000 евро с задачей инициировать судебные процессы против немецких угольных электростанций, чтобы увеличить "финансовые и юридические риски" для их операторов.
Ещё одна организация - Friends of the Earth со штаб-квартирой в Нидерландах. Она также получила финансирование вместе с задачей от Еврокомиссии вести борьбу с соглашением Mercosur, зоной свободной торговли между ЕС и рядом стран Южной Америки (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай), несмотря на то что чиновники ЕК параллельно продвигали это соглашение.
Уточняется, что контракты были подписаны в 2022 году, а финансирование поступило в 2023-м. Отдельные НПО получили до 700 000 евро. При этом договоры содержали конкретные требования к активистам, например, по количеству обращений к депутатам Европарламента и публикаций в соцсетях.
По мнению представителя Христианско-социального союза (ХСС) в Европарламенте Моники Хольмайер, действия Еврокомиссии вызывают вопросы.
"Меня особенно потрясли подрывные планы, согласно которым фермерские хозяйства и угольные электростанции должны были быть вынуждены прекратить деятельность через иски и чрезмерное ужесточение требований по отчётности. Печально, что контрольные органы Еврокомиссии не остановили финансирование, несмотря на сомнительные цели в программах", - приводит газета цитату депутата ХСС.
По данным издания, финансирование осуществлялось по линии программы LIFE, в рамках которой Еврокомиссия ежегодно выделяет около 15 миллионов евро на административные нужды НПО. Сейчас идут переговоры по бюджету на следующий год.
АЭС Неккарвестхайм в Германии - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Европе существует риск закрытия АЭС, пишет Bloomberg
16 апреля, 15:46
 
В миреНидерландыЮжная АмерикаБразилияЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала