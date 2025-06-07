ЕК лоббировала экологические организации, пишут СМИ
Welt am Sonntag: ЕК выделяла миллиардные субсидии экологическим организациям
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Европейская комиссия выделяла многомиллионные субсидии экологическим организациям, которые участвовали в судебных исках против угольной энергетики, а также в политических кампаниях против торговых соглашений и деятельности европейских компаний, пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на засекреченные ранее документы, оказавшиеся в его распоряжении.
"Брюссельские чиновники координировали действия с активистами до мельчайших деталей. Их целью было убедить общественность в правильности климатической политики ЕС. Для этого были выделены миллионы евро из бюджета", - отмечает издание.
Так, по данным газеты, среди получателей средств - британская неправительственная организация ClientEarth, которая получила 350 000 евро с задачей инициировать судебные процессы против немецких угольных электростанций, чтобы увеличить "финансовые и юридические риски" для их операторов.
Ещё одна организация - Friends of the Earth со штаб-квартирой в Нидерландах. Она также получила финансирование вместе с задачей от Еврокомиссии вести борьбу с соглашением Mercosur, зоной свободной торговли между ЕС и рядом стран Южной Америки (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай), несмотря на то что чиновники ЕК параллельно продвигали это соглашение.
Уточняется, что контракты были подписаны в 2022 году, а финансирование поступило в 2023-м. Отдельные НПО получили до 700 000 евро. При этом договоры содержали конкретные требования к активистам, например, по количеству обращений к депутатам Европарламента и публикаций в соцсетях.
По мнению представителя Христианско-социального союза (ХСС) в Европарламенте Моники Хольмайер, действия Еврокомиссии вызывают вопросы.
"Меня особенно потрясли подрывные планы, согласно которым фермерские хозяйства и угольные электростанции должны были быть вынуждены прекратить деятельность через иски и чрезмерное ужесточение требований по отчётности. Печально, что контрольные органы Еврокомиссии не остановили финансирование, несмотря на сомнительные цели в программах", - приводит газета цитату депутата ХСС.
По данным издания, финансирование осуществлялось по линии программы LIFE, в рамках которой Еврокомиссия ежегодно выделяет около 15 миллионов евро на административные нужды НПО. Сейчас идут переговоры по бюджету на следующий год.
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