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Ефимов: дома реновации возведут по 13 проектам КРТ на юго-западе Москвы
Ефимов: дома реновации возведут по 13 проектам КРТ на юго-западе Москвы - РИА Новости, 07.06.2025
Ефимов: дома реновации возведут по 13 проектам КРТ на юго-западе Москвы
Жилье по программе реновации и социальные объекты построят в рамках 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ) на юго-западе Москвы, рассказал заммэра... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:12:00+03:00
2025-06-07T14:12:00+03:00
2025-06-07T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 июн - РИА Недвижимость. Жилье по программе реновации и социальные объекты построят в рамках 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ) на юго-западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, редевелопмент охватывает территорию площадью более 42 гектаров. Площадки под застройку находятся в таких районах, как Гагаринский, Академический, Обручевский, Черемушки, Котловка, Коньково и Зюзино."Назначенные городом операторы приступили к реализации на юго-западе столицы 13 проектов комплексного развития территорий. В десяти из них оператором стал Московский фонд реновации. В рамках редевелопмента на площадках построят более 830 тысяч квадратных метров современного жилья для реализации программы реновации, а также объекты социальной, общественно-деловой и коммунальной инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что реализация проектов обеспечит создание 3,6 тысячи рабочих мест.В сообщении также указывается, что суммарная площадь квартир в новостройках, которые возведут по программе реновации, составит 500 тысяч квадратных метров. Таким образом, новое жилье смогут получить около 18 тысяч москвичей.Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации программы реновации в городе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: дома реновации возведут по 13 проектам КРТ на юго-западе Москвы
Ефимов: дома реновации возведут в рамках 13 проектов КРТ на юго-западе Москвы
МОСКВА, 7 июн - РИА Недвижимость. Жилье по программе реновации и социальные объекты построят в рамках 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ) на юго-западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, редевелопмент охватывает территорию площадью более 42 гектаров. Площадки под застройку находятся в таких районах, как Гагаринский, Академический, Обручевский, Черемушки, Котловка, Коньково и Зюзино.
"Назначенные городом операторы приступили к реализации на юго-западе столицы 13 проектов комплексного развития территорий. В десяти из них оператором стал Московский фонд реновации. В рамках редевелопмента на площадках построят более 830 тысяч квадратных метров современного жилья для реализации программы реновации, а также объекты социальной, общественно-деловой и коммунальной инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что реализация проектов обеспечит создание 3,6 тысячи рабочих мест.
В сообщении также указывается, что суммарная площадь квартир в новостройках, которые возведут по программе реновации, составит 500 тысяч квадратных метров. Таким образом, новое жилье смогут получить около 18 тысяч москвичей.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин
поручил удвоить темпы реализации программы реновации в городе.