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Ефимов: дома реновации возведут по 13 проектам КРТ на юго-западе Москвы

Ефимов: дома реновации возведут по 13 проектам КРТ на юго-западе Москвы - РИА Новости, 07.06.2025

Ефимов: дома реновации возведут по 13 проектам КРТ на юго-западе Москвы

Жилье по программе реновации и социальные объекты построят в рамках 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ) на юго-западе Москвы, рассказал заммэра... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T14:12:00+03:00

2025-06-07T14:12:00+03:00

2025-06-07T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 7 июн - РИА Недвижимость. Жилье по программе реновации и социальные объекты построят в рамках 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ) на юго-западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, редевелопмент охватывает территорию площадью более 42 гектаров. Площадки под застройку находятся в таких районах, как Гагаринский, Академический, Обручевский, Черемушки, Котловка, Коньково и Зюзино."Назначенные городом операторы приступили к реализации на юго-западе столицы 13 проектов комплексного развития территорий. В десяти из них оператором стал Московский фонд реновации. В рамках редевелопмента на площадках построят более 830 тысяч квадратных метров современного жилья для реализации программы реновации, а также объекты социальной, общественно-деловой и коммунальной инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что реализация проектов обеспечит создание 3,6 тысячи рабочих мест.В сообщении также указывается, что суммарная площадь квартир в новостройках, которые возведут по программе реновации, составит 500 тысяч квадратных метров. Таким образом, новое жилье смогут получить около 18 тысяч москвичей.Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации программы реновации в городе.

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы