https://ria.ru/20250607/efimov-2021392947.html
Ефимов: более 130 участников реновации начали осмотр квартир в Царицыне
Ефимов: более 130 участников реновации начали осмотр квартир в Царицыне - РИА Новости, 07.06.2025
Ефимов: более 130 участников реновации начали осмотр квартир в Царицыне
Свыше 130 участников программы реновации начали осмотр новых квартир в московском Царицыне, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:12:00+03:00
2025-06-07T12:12:00+03:00
2025-06-07T12:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Свыше 130 участников программы реновации начали осмотр новых квартир в московском Царицыне, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Дом 28/1 на улице Каспийской – один из 10 жилых комплексов, переданных под заселение городом для участников программы реновации в районе Царицыно. К осмотру квартир в новостройке в середине мая приступили свыше 130 жителей дома 44, корпуса 1 на Кавказском бульваре", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в рамках реновации в Царицыне в новое жилье переедут 36 тысяч горожан из 141 ветхого здания. Уже каждый десятый из них заключил договор на новые квартиры.В свою очередь глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что в соседней новостройке для жителей открыли центр информирования. Здесь можно узнать о переселении, оформить документы на квартиры.Всего дом на Каспиской улице рассчитан на 97 квартир общей площадью свыше 5 тысяч квадратных метров, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городскую программу реновации вошла еще 131 площадка для возведения домов.
https://ria.ru/20250606/efimov-2021333222.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: более 130 участников реновации начали осмотр квартир в Царицыне
Ефимов: свыше 130 участников реновации начали осматривать квартиры в Царицыне
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Свыше 130 участников программы реновации начали осмотр новых квартир в московском Царицыне, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Дом 28/1 на улице Каспийской – один из 10 жилых комплексов, переданных под заселение городом для участников программы реновации в районе Царицыно. К осмотру квартир в новостройке в середине мая приступили свыше 130 жителей дома 44, корпуса 1 на Кавказском бульваре", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в рамках реновации в Царицыне в новое жилье переедут 36 тысяч горожан из 141 ветхого здания. Уже каждый десятый из них заключил договор на новые квартиры.
В свою очередь глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что в соседней новостройке для жителей открыли центр информирования. Здесь можно узнать о переселении, оформить документы на квартиры.
Всего дом на Каспиской улице рассчитан на 97 квартир общей площадью свыше 5 тысяч квадратных метров, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городскую программу реновации вошла еще 131 площадка для возведения домов.