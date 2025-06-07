Рейтинг@Mail.ru
В Астраханской области завели дело после гибели трех полицейских в ДТП - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/dtp-2021525618.html
В Астраханской области завели дело после гибели трех полицейских в ДТП
В Астраханской области завели дело после гибели трех полицейских в ДТП - РИА Новости, 07.06.2025
В Астраханской области завели дело после гибели трех полицейских в ДТП
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после гибели трех полицейских в ДТП в Астраханской области, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:21:00+03:00
2025-06-07T16:21:00+03:00
происшествия
авто
астраханская область
россия
астрахань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021506583_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_c61ca35464167ca9ec865b37e2dafc5d.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после гибели трех полицейских в ДТП в Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. "Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников полиции, по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 6 июня сотрудник полиции, находясь за рулем автомобиля "Лада" на автодороге Р-215 Астрахань - Махачкала в Лиманском районе Астраханской области, не справился с управлением, съехал на обочину, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом. В результате ДТП погибло трое сотрудников полиции, которые находились в легковом автомобиле.
https://ria.ru/20250607/dtp-2021520883.html
астраханская область
россия
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021506583_0:0:962:721_1920x0_80_0_0_a23441de3d292dcc0234a59fbcb529d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, астраханская область, россия, астрахань
Происшествия, Авто, Астраханская область, Россия, Астрахань
В Астраханской области завели дело после гибели трех полицейских в ДТП

СК возбудил дело после гибели трех полицейских в ДТП под Астраханью

© Фото : СУ СК России по Астраханской областиНа месте столкновения легкового автомобиля с бензовозом в Лиманском районе Астраханской области
На месте столкновения легкового автомобиля с бензовозом в Лиманском районе Астраханской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : СУ СК России по Астраханской области
На месте столкновения легкового автомобиля с бензовозом в Лиманском районе Астраханской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после гибели трех полицейских в ДТП в Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников полиции, по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 6 июня сотрудник полиции, находясь за рулем автомобиля "Лада" на автодороге Р-215 Астрахань - Махачкала в Лиманском районе Астраханской области, не справился с управлением, съехал на обочину, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом. В результате ДТП погибло трое сотрудников полиции, которые находились в легковом автомобиле.
На месте ДТП в Урмарском районе в Чувашии - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Чувашии три человека погибли в ДТП
Вчера, 15:50
 
ПроисшествияАвтоАстраханская областьРоссияАстрахань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала