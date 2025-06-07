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В Астраханской области завели дело после гибели трех полицейских в ДТП
В Астраханской области завели дело после гибели трех полицейских в ДТП - РИА Новости, 07.06.2025
В Астраханской области завели дело после гибели трех полицейских в ДТП
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после гибели трех полицейских в ДТП в Астраханской области, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:21:00+03:00
2025-06-07T16:21:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после гибели трех полицейских в ДТП в Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. "Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников полиции, по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 6 июня сотрудник полиции, находясь за рулем автомобиля "Лада" на автодороге Р-215 Астрахань - Махачкала в Лиманском районе Астраханской области, не справился с управлением, съехал на обочину, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом. В результате ДТП погибло трое сотрудников полиции, которые находились в легковом автомобиле.
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происшествия, авто, астраханская область, россия, астрахань
Происшествия, Авто, Астраханская область, Россия, Астрахань
В Астраханской области завели дело после гибели трех полицейских в ДТП
СК возбудил дело после гибели трех полицейских в ДТП под Астраханью