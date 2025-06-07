https://ria.ru/20250607/dtp-2021520883.html
В Чувашии три человека погибли в ДТП
В Чувашии три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 07.06.2025
В Чувашии три человека погибли в ДТП
Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Чувашии, еще одна пострадавшая скончалась в больнице, сообщает управление Госавтоинспекции по... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:50:00+03:00
2025-06-07T15:50:00+03:00
2025-06-07T15:50:00+03:00
происшествия
авто
урмарский район
канаш
opel astra
volkswagen touareg
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Чувашии, еще одна пострадавшая скончалась в больнице, сообщает управление Госавтоинспекции по республике. Смертельное ДТП произошло в субботу около 11.20 мск на 5 километре автодороги "Аниш" в Урмарском районе. "По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo на высокой скорости выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Opel Astra. В результате столкновения погибли водитель Volkswagen Polo и двое мужчин, которые находились в Opel Astra", - говорится в сообщении. В тяжёлом состоянии в больницу города Канаш доставлены водитель и 59-летняя пассажирка Opel Astra. Позже поступила информация, что женщина скончалась в больнице.
https://ria.ru/20250226/bashkirija-2001662754.html
урмарский район
канаш
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происшествия, авто, урмарский район, канаш, opel astra, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Урмарский район, Канаш, Opel Astra, Volkswagen Touareg
В Чувашии три человека погибли в ДТП
В Чувашии три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей