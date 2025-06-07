https://ria.ru/20250607/drony-2021492825.html

В Белгородской области сбили четыре дрона

В Белгородской области сбили четыре дрона - РИА Новости, 07.06.2025

В Белгородской области сбили четыре дрона

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T12:28:00+03:00

2025-06-07T12:28:00+03:00

2025-06-07T12:40:00+03:00

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России"Седьмого июня 2025 года в период с 8.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021454721.html

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Варвара Скокшина

белгородская область, россия, безопасность