https://ria.ru/20250607/drony-2021466565.html

Силы ПВО за ночь ликвидировали 36 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь ликвидировали 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 07.06.2025

Силы ПВО за ночь ликвидировали 36 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 36 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T07:20:00+03:00

2025-06-07T07:20:00+03:00

2025-06-07T08:26:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 36 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны."Седьмого июня т.г. в период с 00:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.БПЛА сбили в:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250607/obstanovka-2021335220.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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