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Силы ПВО за ночь ликвидировали 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 07.06.2025
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07:20 07.06.2025 (обновлено: 08:26 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/drony-2021466565.html
Силы ПВО за ночь ликвидировали 36 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь ликвидировали 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 07.06.2025
Силы ПВО за ночь ликвидировали 36 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 36 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T07:20:00+03:00
2025-06-07T08:26:00+03:00
безопасность
россия
вооруженные силы украины
беспилотники
курская область
брянская область
калужская область
смоленская область
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 36 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.&quot;Седьмого июня т.г. в период с 00:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа&quot;, — говорится в сводке.БПЛА сбили в:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250607/obstanovka-2021335220.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, беспилотники, курская область, брянская область, калужская область, смоленская область, москва, московская область (подмосковье)
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Курская область, Брянская область, Калужская область, Смоленская область, Москва, Московская область (Подмосковье)

Силы ПВО за ночь ликвидировали 36 украинских беспилотников

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт ПВО
Командный пункт ПВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 36 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.
«

"Седьмого июня т.г. в период с 00:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Новые плацдармы. Что происходит в зоне СВО
08:00
БПЛА сбили в:
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныБеспилотникиКурская областьБрянская областьКалужская областьСмоленская областьМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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