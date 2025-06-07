https://ria.ru/20250607/dronov-2021562399.html

Shaman поделился кадрами с репетиций песни для конкурса "Интервидения"

Shaman поделился кадрами с репетиций песни для конкурса "Интервидения" - РИА Новости, 07.06.2025

Shaman поделился кадрами с репетиций песни для конкурса "Интервидения"

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) поделился с РИА Новости кадрами с репетиций песни "Прямо по сердцу", с которой он представит Россию на... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T20:56:00+03:00

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2025-06-07T20:56:00+03:00

шоубиз

россия

москва

московская область (подмосковье)

максим фадеев

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

интервидение

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) поделился с РИА Новости кадрами с репетиций песни "Прямо по сердцу", с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Автором композиции стал музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев. Песня будет впервые представлена слушателям на музыкальной премии телеканала "Муз-ТВ" на концертной площадке "Live Арена" вечером в субботу. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.

https://ria.ru/20250519/shaman-2017956434.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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Репетиция песни "Прямо по сердцу", с которой Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение" Shaman поделился с РИА Новости кадрами с репетиций песни "Прямо по сердцу", с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Автором композиции стал Максим Фадеев. Песня будет впервые представлена слушателям на музыкальной премии телеканала "Муз-ТВ" на концертной площадке "Live Арена" вечером в субботу. 2025-06-07T20:56 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, московская область (подмосковье), максим фадеев, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , интервидение