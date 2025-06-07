https://ria.ru/20250607/dronov-2021562399.html
Shaman поделился кадрами с репетиций песни для конкурса "Интервидения"
Shaman поделился кадрами с репетиций песни для конкурса "Интервидения" - РИА Новости, 07.06.2025
Shaman поделился кадрами с репетиций песни для конкурса "Интервидения"
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) поделился с РИА Новости кадрами с репетиций песни "Прямо по сердцу", с которой он представит Россию на... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T20:56:00+03:00
2025-06-07T20:56:00+03:00
2025-06-07T20:56:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) поделился с РИА Новости кадрами с репетиций песни "Прямо по сердцу", с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Автором композиции стал музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев. Песня будет впервые представлена слушателям на музыкальной премии телеканала "Муз-ТВ" на концертной площадке "Live Арена" вечером в субботу. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20250519/shaman-2017956434.html
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Репетиция песни "Прямо по сердцу", с которой Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"
Shaman поделился с РИА Новости кадрами с репетиций песни "Прямо по сердцу", с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение".
Автором композиции стал Максим Фадеев. Песня будет впервые представлена слушателям на музыкальной премии телеканала "Муз-ТВ" на концертной площадке "Live Арена" вечером в субботу.
2025-06-07T20:56
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PT0M27S
РИА Новости
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россия, москва, московская область (подмосковье), максим фадеев, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , интервидение
Шоубиз, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Максим Фадеев, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , ИнтерВидение
Shaman поделился кадрами с репетиций песни для конкурса "Интервидения"
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов показал репетиции песни "Прямо по сердцу"