В Дрездене загорелось здание бывшей государственной оперетты
В Дрездене вспыхнул пожар в пустующем здании бывшей государственной оперетты
© AP Photo / Daniel RolandНемецкий пожарный
© AP Photo / Daniel Roland
Немецкий пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Здание бывшей государственной оперетты горит в немецком городе Дрезден, сообщает издание Bild со ссылкой на пожарную службу и собственные источники.
"Горит здание бывшей государственной оперетты в округе Лёйбен (в Дрездене - ред.)... Огонь вспыхнул во флигеле и вскоре перекинулся на основное здание. Причина пожара пока не известна", - говорится в публикации газеты.
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По данным пожарной службы, пострадавших нет. На месте работают около 60 сотрудников службы. Отмечается, что большое облако дыма над зданием видно издалека, жителей в радиусе километра просят не открывать окна и двери. Два соседних дома были эвакуированы.
Оперетта располагалась в здании в период с 1947 по 2016 года, сейчас оно пустует.
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