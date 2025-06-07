https://ria.ru/20250607/drezden-2021453212.html

В Дрездене загорелось здание бывшей государственной оперетты

В Дрездене загорелось здание бывшей государственной оперетты - РИА Новости, 07.06.2025

В Дрездене загорелось здание бывшей государственной оперетты

Здание бывшей государственной оперетты горит в немецком городе Дрезден, сообщает издание Bild со ссылкой на пожарную службу и собственные источники. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T01:25:00+03:00

2025-06-07T01:25:00+03:00

2025-06-07T01:25:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Здание бывшей государственной оперетты горит в немецком городе Дрезден, сообщает издание Bild со ссылкой на пожарную службу и собственные источники. "Горит здание бывшей государственной оперетты в округе Лёйбен (в Дрездене - ред.)... Огонь вспыхнул во флигеле и вскоре перекинулся на основное здание. Причина пожара пока не известна", - говорится в публикации газеты. По данным пожарной службы, пострадавших нет. На месте работают около 60 сотрудников службы. Отмечается, что большое облако дыма над зданием видно издалека, жителей в радиусе километра просят не открывать окна и двери. Два соседних дома были эвакуированы. Оперетта располагалась в здании в период с 1947 по 2016 года, сейчас оно пустует.

https://ria.ru/20241123/pozhar-1985389889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дрезден