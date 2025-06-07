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В Дрездене загорелось здание бывшей государственной оперетты - РИА Новости, 07.06.2025
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01:25 07.06.2025
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В Дрездене загорелось здание бывшей государственной оперетты
В Дрездене загорелось здание бывшей государственной оперетты - РИА Новости, 07.06.2025
В Дрездене загорелось здание бывшей государственной оперетты
Здание бывшей государственной оперетты горит в немецком городе Дрезден, сообщает издание Bild со ссылкой на пожарную службу и собственные источники. РИА Новости, 07.06.2025
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Здание бывшей государственной оперетты горит в немецком городе Дрезден, сообщает издание Bild со ссылкой на пожарную службу и собственные источники. "Горит здание бывшей государственной оперетты в округе Лёйбен (в Дрездене - ред.)... Огонь вспыхнул во флигеле и вскоре перекинулся на основное здание. Причина пожара пока не известна", - говорится в публикации газеты. По данным пожарной службы, пострадавших нет. На месте работают около 60 сотрудников службы. Отмечается, что большое облако дыма над зданием видно издалека, жителей в радиусе километра просят не открывать окна и двери. Два соседних дома были эвакуированы. Оперетта располагалась в здании в период с 1947 по 2016 года, сейчас оно пустует.
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в мире, дрезден
В мире, Дрезден
В Дрездене загорелось здание бывшей государственной оперетты

В Дрездене вспыхнул пожар в пустующем здании бывшей государственной оперетты

© AP Photo / Daniel RolandНемецкий пожарный
Немецкий пожарный - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Daniel Roland
Немецкий пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Здание бывшей государственной оперетты горит в немецком городе Дрезден, сообщает издание Bild со ссылкой на пожарную службу и собственные источники.
"Горит здание бывшей государственной оперетты в округе Лёйбен (в Дрездене - ред.)... Огонь вспыхнул во флигеле и вскоре перекинулся на основное здание. Причина пожара пока не известна", - говорится в публикации газеты.
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По данным пожарной службы, пострадавших нет. На месте работают около 60 сотрудников службы. Отмечается, что большое облако дыма над зданием видно издалека, жителей в радиусе километра просят не открывать окна и двери. Два соседних дома были эвакуированы.
Оперетта располагалась в здании в период с 1947 по 2016 года, сейчас оно пустует.
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