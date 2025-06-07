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В ДНР два мирных жителя пострадали при детонации взрывоопасных предметов - РИА Новости, 07.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:40 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/dnr-2021566879.html
В ДНР два мирных жителя пострадали при детонации взрывоопасных предметов
В ДНР два мирных жителя пострадали при детонации взрывоопасных предметов - РИА Новости, 07.06.2025
В ДНР два мирных жителя пострадали при детонации взрывоопасных предметов
Два мирных жителя, среди них подросток, пострадали в субботу в ДНР в результате детонации взрывоопасных предметов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T21:40:00+03:00
2025-06-07T21:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ясиноватая
красногоровка
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Два мирных жителя, среди них подросток, пострадали в субботу в ДНР в результате детонации взрывоопасных предметов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Ясиноватой в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил подросток 2009 года рождения. В Красногоровке в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил парень 2005 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По словам Пушилина, в субботу со стороны ВСУ совершены шесть вооруженных атак, применялись ударные БПЛА.
https://ria.ru/20250607/vsu-2021523652.html
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донецкая народная республика, ясиноватая, красногоровка, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Красногоровка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР два мирных жителя пострадали при детонации взрывоопасных предметов

Пушилин: два мирных жителя пострадали при детонации взрывоопасных предметов

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Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Два мирных жителя, среди них подросток, пострадали в субботу в ДНР в результате детонации взрывоопасных предметов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ясиноватой в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил подросток 2009 года рождения. В Красногоровке в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил парень 2005 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По словам Пушилина, в субботу со стороны ВСУ совершены шесть вооруженных атак, применялись ударные БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяКрасногоровкаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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