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В ДНР два мирных жителя пострадали при детонации взрывоопасных предметов
В ДНР два мирных жителя пострадали при детонации взрывоопасных предметов - РИА Новости, 07.06.2025
В ДНР два мирных жителя пострадали при детонации взрывоопасных предметов
Два мирных жителя, среди них подросток, пострадали в субботу в ДНР в результате детонации взрывоопасных предметов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T21:40:00+03:00
2025-06-07T21:40:00+03:00
2025-06-07T21:40:00+03:00
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Два мирных жителя, среди них подросток, пострадали в субботу в ДНР в результате детонации взрывоопасных предметов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Ясиноватой в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил подросток 2009 года рождения. В Красногоровке в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил парень 2005 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По словам Пушилина, в субботу со стороны ВСУ совершены шесть вооруженных атак, применялись ударные БПЛА.
https://ria.ru/20250607/vsu-2021523652.html
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донецкая народная республика, ясиноватая, красногоровка, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Красногоровка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР два мирных жителя пострадали при детонации взрывоопасных предметов
Пушилин: два мирных жителя пострадали при детонации взрывоопасных предметов