https://ria.ru/20250607/dnr-2021566879.html

В ДНР два мирных жителя пострадали при детонации взрывоопасных предметов

В ДНР два мирных жителя пострадали при детонации взрывоопасных предметов - РИА Новости, 07.06.2025

В ДНР два мирных жителя пострадали при детонации взрывоопасных предметов

Два мирных жителя, среди них подросток, пострадали в субботу в ДНР в результате детонации взрывоопасных предметов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T21:40:00+03:00

2025-06-07T21:40:00+03:00

2025-06-07T21:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ясиноватая

красногоровка

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Два мирных жителя, среди них подросток, пострадали в субботу в ДНР в результате детонации взрывоопасных предметов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Ясиноватой в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил подросток 2009 года рождения. В Красногоровке в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил парень 2005 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По словам Пушилина, в субботу со стороны ВСУ совершены шесть вооруженных атак, применялись ударные БПЛА.

https://ria.ru/20250607/vsu-2021523652.html

донецкая народная республика

ясиноватая

красногоровка

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донецкая народная республика, ясиноватая, красногоровка, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия