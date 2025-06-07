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Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Плещеевке
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Плещеевке - РИА Новости, 07.06.2025
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Плещеевке
Российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Плещеевке ДНР, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:22:00+03:00
2025-06-07T11:22:00+03:00
2025-06-07T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Плещеевке ДНР, видео предоставило Минобороны РФ. "В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в населенном пункте Плещеевка в ДНР была обнаружена группа пехоты ВСУ, двигавшаяся в сторону ПВД (пункта временной дислокации - ред.). Боевая группа Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" нанесла удар по ПВД противника оптоволоконным дроном-"камикадзе" КВН", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате точного попадания FPV-дрона пункт дислокации украинских националистов в одном из полуразрушенных зданий был уничтожен.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Плещеевке
ВС России нанесли удар по пункту дислокации пехоты ВСУ в Плещеевке