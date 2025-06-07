Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Плещеевке - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/dnr-2021483534.html
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Плещеевке
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Плещеевке - РИА Новости, 07.06.2025
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Плещеевке
Российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Плещеевке ДНР, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:22:00+03:00
2025-06-07T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798647498_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_39350d7edaed8407e2189c455ddbd4cd.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Плещеевке ДНР, видео предоставило Минобороны РФ. "В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в населенном пункте Плещеевка в ДНР была обнаружена группа пехоты ВСУ, двигавшаяся в сторону ПВД (пункта временной дислокации - ред.). Боевая группа Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" нанесла удар по ПВД противника оптоволоконным дроном-"камикадзе" КВН", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате точного попадания FPV-дрона пункт дислокации украинских националистов в одном из полуразрушенных зданий был уничтожен.
https://ria.ru/20250607/harkov-2021479873.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798647498_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_e405751d156eca4b57f6cfc7dfac4fea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Плещеевке

ВС России нанесли удар по пункту дислокации пехоты ВСУ в Плещеевке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Плещеевке ДНР, видео предоставило Минобороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в населенном пункте Плещеевка в ДНР была обнаружена группа пехоты ВСУ, двигавшаяся в сторону ПВД (пункта временной дислокации - ред.). Боевая группа Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" нанесла удар по ПВД противника оптоволоконным дроном-"камикадзе" КВН", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате точного попадания FPV-дрона пункт дислокации украинских националистов в одном из полуразрушенных зданий был уничтожен.
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
ВС России ударами по Харькову уничтожили сотни военных ВСУ
10:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала