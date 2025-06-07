https://ria.ru/20250607/dnr-2021483534.html

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Плещеевке

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Плещеевке - РИА Новости, 07.06.2025

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Плещеевке

Российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Плещеевке ДНР, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T11:22:00+03:00

2025-06-07T11:22:00+03:00

2025-06-07T11:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Плещеевке ДНР, видео предоставило Минобороны РФ. "В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в населенном пункте Плещеевка в ДНР была обнаружена группа пехоты ВСУ, двигавшаяся в сторону ПВД (пункта временной дислокации - ред.). Боевая группа Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" нанесла удар по ПВД противника оптоволоконным дроном-"камикадзе" КВН", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате точного попадания FPV-дрона пункт дислокации украинских националистов в одном из полуразрушенных зданий был уничтожен.

https://ria.ru/20250607/harkov-2021479873.html

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Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины