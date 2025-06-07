Дмитриев прокомментировал интервью главы ФБР Пателя
Дмитриев: правда о вмешательстве России в выборы в США выходит наружу
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя интервью главы ФБР Кэша Пателя, заявил в соцсети X, что правда о фальсификации вокруг якобы вмешательства России в американские выборы в 2016 году наконец выходит наружу.
Ранее Патель в интервью Джо Рогану рассказал, как было сфабриковано дело вокруг якобы вмешательства России в выборы.
Он порекомендовал интервью к просмотру.
"Вау. Редкое и освежающее: правда. Прозрачность. Здравый смысл. Официальные СМИ сотрудничали с ФБР, чтобы распространять мистификацию вокруг "Рашагейта". Скоординированный сговор, чтобы использовать правительство в качестве оружия и уничтожить политического противника. Они называли это "демократией", - написал Дмитриев в следующей публикации.
На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами в 2016 году следили за сотрудниками штаба республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в администрации Трампа.
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В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.