https://ria.ru/20250607/dmitriev-2021451463.html

Маск и Трамп победили "глубинное государство", заявил Дмитриев

Маск и Трамп победили "глубинное государство", заявил Дмитриев - РИА Новости, 07.06.2025

Маск и Трамп победили "глубинное государство", заявил Дмитриев

Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск одержали победу в борьбе с "глубинным государством", многие в России восхищаются их смелостью, заявил... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T00:51:00+03:00

2025-06-07T00:51:00+03:00

2025-06-07T00:51:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск одержали победу в борьбе с "глубинным государством", многие в России восхищаются их смелостью, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. Он отреагировал в соцсети X на публикацию газеты Washington Post о реакции ряда российских чиновников на конфликт между Маском и Трампом. "Пока вы прикрывали угасание (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, Трамп и Маск сражались с глубинным государством - и одержали победу. Многие в России восхищаются их смелостью. Победы еще не закончились", - написал глава РФПИ. Также Дмитриев сказал "спасибо" газете за то, что она использовала в статье его "самую лучшую фотографию" и включила в текст его посты - "пусть и слегка исказив правду". В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения. Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.

https://ria.ru/20250606/dmitriev-2021215622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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