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Маск и Трамп победили "глубинное государство", заявил Дмитриев - РИА Новости, 07.06.2025
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00:51 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/dmitriev-2021451463.html
Маск и Трамп победили "глубинное государство", заявил Дмитриев
Маск и Трамп победили "глубинное государство", заявил Дмитриев - РИА Новости, 07.06.2025
Маск и Трамп победили "глубинное государство", заявил Дмитриев
Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск одержали победу в борьбе с "глубинным государством", многие в России восхищаются их смелостью, заявил... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T00:51:00+03:00
2025-06-07T00:51:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск одержали победу в борьбе с "глубинным государством", многие в России восхищаются их смелостью, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. Он отреагировал в соцсети X на публикацию газеты Washington Post о реакции ряда российских чиновников на конфликт между Маском и Трампом. "Пока вы прикрывали угасание (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, Трамп и Маск сражались с глубинным государством - и одержали победу. Многие в России восхищаются их смелостью. Победы еще не закончились", - написал глава РФПИ. Также Дмитриев сказал "спасибо" газете за то, что она использовала в статье его "самую лучшую фотографию" и включила в текст его посты - "пусть и слегка исказив правду". В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения. Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
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в мире, технологии, сша, россия, илон маск, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, tesla motors, конфликт трампа и маска
В мире, Технологии, США, Россия, Илон Маск, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
Маск и Трамп победили "глубинное государство", заявил Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев: многие в России восхищаются смелостью Трампа и Маска

© AP Photo / Evan VucciИлон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск одержали победу в борьбе с "глубинным государством", многие в России восхищаются их смелостью, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Он отреагировал в соцсети X на публикацию газеты Washington Post о реакции ряда российских чиновников на конфликт между Маском и Трампом. "Пока вы прикрывали угасание (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, Трамп и Маск сражались с глубинным государством - и одержали победу. Многие в России восхищаются их смелостью. Победы еще не закончились", - написал глава РФПИ.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Дмитриев указал на любопытную деталь в скандале с Трампом и Маском
Вчера, 03:11
Также Дмитриев сказал "спасибо" газете за то, что она использовала в статье его "самую лучшую фотографию" и включила в текст его посты - "пусть и слегка исказив правду".
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Союзникам Маска из-за конфликта с Трампом может грозить "чистка", пишет FT
Вчера, 23:45
 
В миреТехнологииСШАРоссияИлон МаскДональд ТрампКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийTesla motorsКонфликт Трампа и Маска
 
 
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