https://ria.ru/20250607/demonstratsiyai-2021552823.html

Тысячи жителей Лондона протестуют против отмены пособий

Тысячи жителей Лондона протестуют против отмены пособий - РИА Новости, 07.06.2025

Тысячи жителей Лондона протестуют против отмены пособий

Тысячи человек вышли на демонстрацию в Лондоне против сокращений государственных расходов, реформы социальной политики и вовлечения страны в войны за рубежом,... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T19:50:00+03:00

2025-06-07T19:50:00+03:00

2025-06-07T21:16:00+03:00

в мире

украина

лондон

россия

джереми корбин

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021553142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_053b21bb811c02b25b036fb3662b2255.jpg

ЛОНДОН, 7 июн — РИА Новости. Тысячи человек вышли на демонстрацию в Лондоне против сокращений государственных расходов, реформы социальной политики и вовлечения страны в войны за рубежом, передает корреспондент РИА Новости. Организатором выступила "Народная ассамблея" — коалиция левых активистов. Они с 2013 года протестуют против праворадикалов и сокращения социальных расходов. Объединение при этом выступает за поддержку уязвимых групп населения и этнических меньшинств.В 2013 году "Ассамблея" выступала против объявленной тогдашним правительством консерваторов политики сокращения социальных расходов. Теперь коалиция выступает со схожими лозунгами, но уже против политики пришедшего к власти в прошлом году левоцентристского правительства лейбористов. Они считают, что это вредит самым бедным и уязвимым слоям населения. Демонстрация привлекла значительное количество антивоенных активистов. Например, в марше участвовали члены движения коалиции "Останови войну". Они с 2001 года выступают против участия Лондона в зарубежных конфликтах. Некоторые демонстранты несли плакаты с надписями "Welfare not warfare", "Cut the war not welfare", "Nurses not nukes". Люди прошли от места сбора около штаб-квартиры Би-би-си на Портленд-Плейс через весь центр Лондона до Уайтхолла, где находятся правительственные здания. На митинге выступили профсоюзные лидеры, политики, участники кампаний по борьбе с бедностью. К митингу присоединился бывший лидер партии лейбористов, а ныне независимый член парламента Джереми Корбин. Среди наиболее наболевших тем — замораживание зарплат в государственном секторе, отмена платежей за зимнее топливо и сохранение предельного размера пособий на двоих детей. Организаторы также недовольны планами правительства по увеличению расходов на оборону до 2,5% ВВП при одновременном сокращении социального обеспечения внутри страны. Многие также недовольны вовлечением страны в конфликты в Газе и на Украине. Известный антивоенный активист Дэвид Кэннон, который выступает как против агрессии Израиля в Газе, так и против поддержки НАТО Украины, заявил РИА Новости, что альянс необходимо ликвидировать как "машину для разжигания войны". "Это машина разжигания войны, которая вызвала проблемы на Украине. Война на Украине началась в 2014 году, и ее спровоцировала НАТО. Россия отреагировала далеко не сразу, она попытались заключить мир. Были два Минских соглашения, они были полностью подорваны альянсом. Военный блок велел Владимиру Зеленскому не подписывать мирный договор. (Бывший британский премьер-министр Борис) Джонсон отправился в Стамбул и помешал ему это сделать", — заявил он. По мнению Кэннона, нынешнее правительство в Лондоне не менее агрессивно настроено по отношению к России, чем правительство Джонсона. Хьюго, секретарь одного из лондонских отделений Социалистической партии, сказал РИА Новости, что запланированный рост военных расходов никак не поможет трудящимся в Британии. "Вмешательство Запада ранее привело к той эскалации, которая произошла сейчас", — отметил Хьюго, комментируя тему роли Запада в разжигании конфликта на Украине. Тем временем ухудшение качества жизни граждан Британии за последние десять лет только ускорилось, подчеркнул он. "Я работаю в муниципальном совете, я служащий местного самоуправления. Сумма, которую я получаю, составляет 80% от того, что я получал в реальном выражении десять лет назад", — подчеркнул Хьюго. Другой член Социалистической партии, Оскар, в беседе с РИА Новости заявил, что вместо увеличения расходов на оборону следует направить деньги на финансирование социальных программ.

https://ria.ru/20250116/britaniya-1993919039.html

https://ria.ru/20250210/london-1998493237.html

https://ria.ru/20241215/guardian-1989272765.html

https://ria.ru/20241007/london-1976817776.html

украина

лондон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Демонстрация в Лондоне Тысячи человек в субботу вышли на демонстрацию в Лондоне против сокращений госрасходов, реформы соцполитики и вовлечения страны в войны за рубежом, передает корреспондент РИА Новости. Некоторые демонстранты несли плакаты с надписями "Благосостояние вместо войны", "Остановите войну, а не сокращайте льготы", "Медсестры, а не ядерное оружие". 2025-06-07T19:50 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, лондон, россия, джереми корбин, владимир зеленский, нато