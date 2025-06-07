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Дело об изготовлении оружия в ТЦ "Горбушкин двор" поступило в суд

Дело об изготовлении оружия в ТЦ "Горбушкин двор" поступило в суд - РИА Новости, 07.06.2025

Дело об изготовлении оружия в ТЦ "Горбушкин двор" поступило в суд

Дело о незаконном изготовлении оружия на территории ТЦ "Горбушкин двор" поступило в Кузьминский суд Москвы, который передал его по подсудности в Дорогомиловский РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T11:27:00+03:00

2025-06-07T11:27:00+03:00

2025-06-07T11:27:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Дело о незаконном изготовлении оружия на территории ТЦ "Горбушкин двор" поступило в Кузьминский суд Москвы, который передал его по подсудности в Дорогомиловский для рассмотрения по существу, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Органами предварительного расследования Дегтярь Г.Б., Беляков С.В., Белоножкин К.Н., Кашковский Ю.А. обвиняются в совершении организованной группой незаконного приобретения, передаче, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, в совершении организованной группой незаконного сбыта огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и в совершении организованной группой незаконного изготовления, переделки огнестрельного оружия, его основных частей", - говорится в документах. Защита фигурантов настаивала на передаче дела в Дорогомиловский суд Москвы, так как указанные события произошли на территории "Горбушкин двор", подведомственной Дорогомиловскому судебному району. Суд принял сторону защиты. "Уголовное дело по обвинению Дегтяря Григория Борисовича, Белякова Сергея Владимировича, Белоножкина Константина Николаевича, Кашковского Юрия Анатольевича в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 222, частью 6 статьи 222, частью 3 статьи 223 Уголовного кодекса Российской Федерации, направить по подсудности в Дорогомиловский районный суд", - говорится в решении. Под стражей находятся четыре фигуранта: Дегтярь, Беляков, Белоножкин и Кашковский Расследованием занималась следственная группа, состоящая из 19 следователей.

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происшествия, жилье, москва