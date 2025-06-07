https://ria.ru/20250607/delo-2021479107.html

Против военных ВСУ возбудили дело о теракте в Курской области

Против военных ВСУ возбудили дело о теракте в Курской области - РИА Новости, 07.06.2025

Против военных ВСУ возбудили дело о теракте в Курской области

Уголовное дело о теракте возбуждено против военнослужащих ВСУ за обстрел инфраструктуры поселка Пушкарожадинский Кореневского района Курской области, сообщила... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T10:36:00+03:00

2025-06-07T10:36:00+03:00

2025-06-07T10:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

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светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено против военнослужащих ВСУ за обстрел инфраструктуры поселка Пушкарожадинский Кореневского района Курской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По данным следствия, 24 мая 2025 года в дневное время военнослужащие вооруженных формирований Украины произвели обстрел жилого сектора поселка Пушкарожадинский. В результате произошедшего три мирных жителя получили ранения, повреждены жилые дома. "ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), по факту обстрела украинскими боевиками гражданской инфраструктуры поселка Пушкарожадинский Кореневского района Курской области... Военными следователями проводятся следственные действия, направленные на фиксацию последствий обстрела и установление конкретного вида снарядов, а также назначены судебные экспертизы с целью определения размера причиненного ущерба", - сказала Петренко. Она отметила, что в ходе допроса пострадавшие местные жители, которым оказывается медицинская помощь, рассказали военным следователям об обстоятельствах произошедшего. Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.

https://ria.ru/20250606/peregovory-2021216473.html

https://ria.ru/20250606/rosgvardiya-2021430311.html

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происшествия, россия, курская область, украина, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины