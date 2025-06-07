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Против военных ВСУ возбудили дело о теракте в Курской области - РИА Новости, 07.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/delo-2021479107.html
Против военных ВСУ возбудили дело о теракте в Курской области
Против военных ВСУ возбудили дело о теракте в Курской области - РИА Новости, 07.06.2025
Против военных ВСУ возбудили дело о теракте в Курской области
Уголовное дело о теракте возбуждено против военнослужащих ВСУ за обстрел инфраструктуры поселка Пушкарожадинский Кореневского района Курской области, сообщила... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T10:36:00+03:00
2025-06-07T10:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
украина
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено против военнослужащих ВСУ за обстрел инфраструктуры поселка Пушкарожадинский Кореневского района Курской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По данным следствия, 24 мая 2025 года в дневное время военнослужащие вооруженных формирований Украины произвели обстрел жилого сектора поселка Пушкарожадинский. В результате произошедшего три мирных жителя получили ранения, повреждены жилые дома. "ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), по факту обстрела украинскими боевиками гражданской инфраструктуры поселка Пушкарожадинский Кореневского района Курской области... Военными следователями проводятся следственные действия, направленные на фиксацию последствий обстрела и установление конкретного вида снарядов, а также назначены судебные экспертизы с целью определения размера причиненного ущерба", - сказала Петренко. Она отметила, что в ходе допроса пострадавшие местные жители, которым оказывается медицинская помощь, рассказали военным следователям об обстоятельствах произошедшего. Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
https://ria.ru/20250606/peregovory-2021216473.html
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происшествия, россия, курская область, украина, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Против военных ВСУ возбудили дело о теракте в Курской области

СК возбудил дело о теракте против украинских военных за обстрел Курской области

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено против военнослужащих ВСУ за обстрел инфраструктуры поселка Пушкарожадинский Кореневского района Курской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, 24 мая 2025 года в дневное время военнослужащие вооруженных формирований Украины произвели обстрел жилого сектора поселка Пушкарожадинский. В результате произошедшего три мирных жителя получили ранения, повреждены жилые дома.
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"ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), по факту обстрела украинскими боевиками гражданской инфраструктуры поселка Пушкарожадинский Кореневского района Курской области... Военными следователями проводятся следственные действия, направленные на фиксацию последствий обстрела и установление конкретного вида снарядов, а также назначены судебные экспертизы с целью определения размера причиненного ущерба", - сказала Петренко.
Она отметила, что в ходе допроса пострадавшие местные жители, которым оказывается медицинская помощь, рассказали военным следователям об обстоятельствах произошедшего. Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьУкраинаСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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