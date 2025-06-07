https://ria.ru/20250607/delo-2021474927.html

В Омской области возбудили дело после отравления детей

В Омской области возбудили дело после отравления детей - РИА Новости, 07.06.2025

В Омской области возбудили дело после отравления детей

Омский следком возбудил уголовное дело в связи с отравлением 11 детей в детском лагере "Орленок", сообщили в пресс-службе регионального ведомства. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T09:41:00+03:00

2025-06-07T09:41:00+03:00

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ОМСК, 7 июн - РИА Новости. Омский следком возбудил уголовное дело в связи с отравлением 11 детей в детском лагере "Орленок", сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Инцидент произошел 5 июня в Калачинском районе Омской области в детском оздоровительном лагере "Орленок". Несколько детей почувствовали недомогание и утром обратились за медпомощью. "6 июня одиннадцать несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы в инфекционную больницу с одинаковыми признаками заболевания. В настоящее время состояние детей удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Следователи провели осмотр помещений на территории лагеря. Совместно со специалистами отобраны пробы у работников, а также воды и готовой пищевой продукции, для дальнейших исследований. Проводятся допросы свидетелей и выемка документации. Возбуждено уголовное дело по статье по статье "производство, хранение, перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", добавили в пресс-службе ведомства. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20250605/rospotrebnadzor-2021040310.html

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происшествия, здоровье - общество, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)