https://ria.ru/20250607/britaniya-2021516684.html

В Британии ответили на дерзкий выпад чиновницы в адрес России

В Британии ответили на дерзкий выпад чиновницы в адрес России - РИА Новости, 07.06.2025

В Британии ответили на дерзкий выпад чиновницы в адрес России

Советник по вопросам обороны Великобритании Фиона Хилл своими заявлениями и действиями провоцирует конфликт с Россией, заявил бывший британский посол и... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T15:14:00+03:00

2025-06-07T15:14:00+03:00

2025-06-07T17:35:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Советник по вопросам обороны Великобритании Фиона Хилл своими заявлениями и действиями провоцирует конфликт с Россией, заявил бывший британский посол и правозащитник Крейг Мюррей в соцсети Х, комментируя интервью чиновницы газете Guardian."Это абсолютно сумасшедший <…> разжигатель войны, утверждающий, что мы воюем с Россией, является одним из авторов стратегического оборонного обзора (премьер-министра Великобритании Кира. — Прим. ред. )Стармера", — написал он.В опубликованном газетой Guardian интервью Хилл заявила, что Соединенное Королевство находится в состоянии войны с Россией. По ее мнению, Лондон оказался в опасном положении из-за якобы российской угрозы и непредсказуемости администрации США.Британское правительство подготовило стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.Рекомендации касаются вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.В понедельник британский премьер-министр Кир Стармер, комментируя новый стратегический оборонный обзор правительства, заявил о якобы растущей российской агрессии России на море, в воздухе и киберпространстве.Президент Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250606/reforma-2020931684.html

https://ria.ru/20250603/starmer-2020706492.html

https://ria.ru/20250605/fsb--2021014048.html

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