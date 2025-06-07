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Как племянницу Брежнева избивали за отношения с немцем

Как племянницу Брежнева избивали за отношения с немцем - РИА Новости, 07.06.2025

Как племянницу Брежнева избивали за отношения с немцем

В СССР эпохи Брежнева международные браки находились под строжайшим запретом. Даже высокий статус семьи не гарантировал защиты от репрессий – это на собственном РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T10:30:00+03:00

2025-06-07T10:30:00+03:00

2025-06-07T10:30:00+03:00

днепродзержинск

никита хрущев

леонид брежнев

большой театр

ссср

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В СССР эпохи Брежнева международные браки находились под строжайшим запретом. Даже высокий статус семьи не гарантировал защиты от репрессий – это на собственном опыте узнала Любовь Брежнева, племянница генсека. Ее роман с Гельмутом, офицером армии ГДР, стал испытанием на прочность для обоих.Родственная связь с самим Леонидом Брежневым могла казаться золотым билетом в жизни, но для Любы Брежневой она стала скорее тяжелым крестом. Борьба за жизнь с ранних летИстория родителей Любови Брежневой началась в суровые военные годы в Магнитогорске, куда молодой инженер-металлург Яков Брежнев был эвакуирован вместе с техникумом из Днепродзержинска. Их роман развивался стремительно — будущая мать Любови даже не подозревала, что ее возлюбленный уже состоит в браке. Горькая правда открылась лишь на девятом месяце беременности, что стало причиной преждевременных родов. Трагизм ситуации усугубился в роддоме. Приняв слабенькую девочку за мертвую, акушер распорядился отнести ее в морг. Чудом жизнь новорожденной спас наблюдательный сторож, заметивший, как малышка моргает крохотными глазками.После родов мать Любы, разорвав все отношения с Яковым, нашла приют у родной тети. Однако семья не осталась без поддержки. Будущий генсек Леонид Брежнев, брат Якова, организовал для них регулярную продовольственную помощь, которую доставляли военными самолетами.Особенно теплым в памяти Любови сохранилось воспоминание о первой встрече с дядей Леней, когда пятилетнюю девочку привезли в Днепродзержинск. Для маленькой Любы он запомнился как высокий добрый мужчина с удивительно теплыми руками и ласковыми голубыми глазами. На его крепком плече она чувствовала себя в полной безопасности и даже незаметно засыпала.Как Любовь Брежнева оказалась в эпицентре политических событийС переездом Леонида Брежнева в Москву началась новая глава в жизни всей семьи. Генсек последовательно перевез в столицу всех родственников, включая младшего брата Якова и его дочь Любовь. В 1964 году девушка отправилась покорять московские вузы. Она мечтала о театральном институте, но отец настаивал на престижном инязе.Первое время в Москве Любовь жила у семейных друзей, но перед вступительными экзаменами отец неожиданно поселил ее в знаменитой гостинице "Москва". Лишь годы спустя она осознала, что ее номер использовался для секретных встреч отца и дяди с их соратниками. Именно здесь, под видом обычного гостиничного номера, готовился заговор против Никиты Хрущева.Несмотря на страсть к театру, Любовь подчинилась воле отца и поступила в Институт иностранных языков. Однако жить в общежитии иняза она отказалась. Вместо этого девушка получила отдельную комнату в общежитии МГУ с редкой по тем временам роскошью – собственным телефоном. Этот особый статус подчеркивал ее принадлежность к партийной элите, хотя сама Любовь вряд ли тогда осознавала, насколько ее судьба переплетена с большой политикой.Любовь против политикиВ ноябре 1965 года Любовь впервые встретилась с Гельмутом, когда с отцом навестила режиссера Романа Кармена. Юноша, обучавшийся в московской военной академии и державший звание полковника в немецкой армии, сразу проявил к ней интерес. Он весь вечер не отходил от девушки, а на следующий день обещал достать билеты на премьерные места в Большой театр. Несмотря на то, что для нее это было не ново, Гельмут ей понравился. После первого акта оперы "Борис Годунов" они отправились в общежитие, где она пробыла с ним три дня безвылазно.С этого момента учеба перестала быть приоритетом. Она регулярно проваливала экзамены и не появлялась в институте неделями. Ощущая, что их страстное увлечение скоро закончится, пара стремилась проводить вместе каждую минуту.Каждый раз, когда Любовь приходила в общежитие для иностранных студентов, она оставляла у дежурной свой студенческий билет или паспорт. И сразу же после этого ее отец, Яков Брежнев, узнавал, куда отправилась дочь. После ее ухода следовал новый звонок. Когда же Гельмут навещал ее в общежитии МГУ, дежурная не только докладывала о его визите как о госте племянницы Брежнева тем, кому полагалось, но и прислушивалась под дверью к каждому слову влюбленных.Хотя долгое время влюбленные обходились без преследований, со временем в комнате Любови стали проводить обыски. Каждый раз после возвращения она находила вещи перевернутыми и некоторые предметы пропавшими. Пытаясь разобраться, она обратилась в университетскую охрану МГУ и потребовала объяснений у руководителя. Тот, естественно, не стал отчитываться, а лишь пригрозил, что ее встречи с немцем должны прекратиться — "сверху" это потребовали.Но девушка не собиралась расставаться с возлюбленным. Обыски продолжались. Однажды она застала в своей комнате оперативников, которые уже не скрывали своего присутствия. В гневе она высказалась резко в адрес начальника, после чего ее жестоко избили. В какой-то момент от боли она потеряла сознание. Проснулась она поздно ночью, лежа в луже крови. На ее теле долгое время оставались огромные синяки черного цвета.С этого момента за Любовью установили тотальный контроль. Сотрудники спецслужб регулярно устраивали унизительные обыски в ее комнате — переворачивали вещи, засыпали сахаром одежду, бесцеремонно рылись в личных предметах. При встрече с Леонидом Брежневым у девушки сложилось впечатление, что генсек якобы не в курсе происходящего.Но горькое прозрение наступило быстро — Любовь осознала, что осталась беззащитной перед системой. Даже родной отец, не раздумывая, предал ее интересы. Хотя Брежнев на прощание формально пообещал разобраться, преследования только усилились.Финальным ударом стала откровенная фраза генсека: "Я тебя из страны не выпущу". Эти слова поставили точку в ее надеждах — самый могущественный человек государства лично заблокировал ее шансы на счастье с любимым. Власть показала, что для нее не существует ни родственных связей, ни личных чувств — только железная воля системы.Выбор, который решил всеНесмотря на постоянный прессинг со стороны спецслужб, Любовь продолжала тайно встречаться с Гельмутом. Однако после успешной защиты диссертации немецкого офицера вызвали в Особый отдел Минобороны, где поставили ультиматум: либо он немедленно прекращает отношения с племянницей генсека, либо навсегда прощается с военной карьерой.Последние месяцы их встреч были наполнены горечью предстоящей разлуки. Летом 1966 года Гельмут был вынужден вернуться в ГДР. Единственным напоминанием о бурном романе осталось скромное обручальное колечко, которое он когда-то привез для их так и не состоявшейся свадьбы.Позже Любовь вышла замуж за советского ученого, родила двух сыновей. Однако она сама признавалась в своих мемуарах "Племянница генсека", изданных после эмиграции в США в 1990 годах, боль от той несбывшейся любви так и не утихла. Даже спустя десятилетия Люба с грустью вспоминала тот короткий, но яркий роман, который советская система безжалостно разорвала по политическим соображениям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепродзержинск, никита хрущев, леонид брежнев, большой театр, ссср