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В Белгородской области при ударе БПЛА пострадала женщина

В Белгородской области при ударе БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 07.06.2025

В Белгородской области при ударе БПЛА пострадала женщина

Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T09:34:00+03:00

2025-06-07T09:34:00+03:00

2025-06-07T13:16:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В селе Бессоновка Белгородского района беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю. Пострадал мирный житель. Женщину с баротравмой и множественными слепыми осколочными ранениями руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время ее доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Он добавил, что в результате удара машина уничтожена огнем.

https://ria.ru/20250528/gladkov-2019485050.html

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белгородский район

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины