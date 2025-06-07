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В Белгородской области при ударе БПЛА пострадала женщина
В Белгородской области при ударе БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 07.06.2025
В Белгородской области при ударе БПЛА пострадала женщина
Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T09:34:00+03:00
2025-06-07T09:34:00+03:00
2025-06-07T13:16:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В селе Бессоновка Белгородского района беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю. Пострадал мирный житель. Женщину с баротравмой и множественными слепыми осколочными ранениями руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время ее доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Он добавил, что в результате удара машина уничтожена огнем.
https://ria.ru/20250528/gladkov-2019485050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при ударе БПЛА пострадала женщина
В Белгородской области при ударе украинского дрона пострадала женщина