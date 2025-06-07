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В Белгородской области при ударе БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 07.06.2025
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09:34 07.06.2025 (обновлено: 13:16 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/bpl-2021474231.html
В Белгородской области при ударе БПЛА пострадала женщина
В Белгородской области при ударе БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 07.06.2025
В Белгородской области при ударе БПЛА пострадала женщина
Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T09:34:00+03:00
2025-06-07T13:16:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В селе Бессоновка Белгородского района беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю. Пострадал мирный житель. Женщину с баротравмой и множественными слепыми осколочными ранениями руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время ее доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Он добавил, что в результате удара машина уничтожена огнем.
https://ria.ru/20250528/gladkov-2019485050.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при ударе БПЛА пострадала женщина

В Белгородской области при ударе украинского дрона пострадала женщина

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в Белгородской области
Последствия удара беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В селе Бессоновка Белгородского района беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю. Пострадал мирный житель. Женщину с баротравмой и множественными слепыми осколочными ранениями руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время ее доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
Он добавил, что в результате удара машина уничтожена огнем.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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