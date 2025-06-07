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Более 1,5 тыс деревьев украсят территории у объектов транспорта в Москве - РИА Новости, 07.06.2025
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Более 1,5 тыс деревьев украсят территории у объектов транспорта в Москве
Более 1,5 тыс деревьев украсят территории у объектов транспорта в Москве - РИА Новости, 07.06.2025
Более 1,5 тыс деревьев украсят территории у объектов транспорта в Москве
Более 1,5 тысяч деревьев украсят территории возле объектов столичного транспорта, которые были благоустроены в прошлом году, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:31:00+03:00
2025-06-07T12:31:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысяч деревьев украсят территории возле объектов столичного транспорта, которые были благоустроены в прошлом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Завершающим этапом программ комплексного благоустройства городских территорий является озеленение. Возле благоустроенных в 2024 году объектов транспорта уже высадили 725 деревьев, осенью высадим еще 824. Больше всего крупномеров появилось около станции метро "Бибирево" - 190 лип, кленов и елей, около городского вокзала "Митьково" - 109 остролистных кленов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что новые деревья украсили пространства около причалов "Кутузовский" и "Багратион", там появилось свыше 50 лип, еще 10 таких деревьев планируется высадить на набережной Тараса Шевченко. Зеленые насаждения прошлой осенью и этой весной высадили около городских вокзалов "Беговая" и "Зеленоград-Крюково", станций МЦД "Перово" и "Сортировочная", станций метро "Медведково", "Генерала Тюленева" и "Университет Дружбы Народов". "Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет огромную роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там появляются деревья и кустарники", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что растения для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Деревья высаживаются взрослые: возрастом от 5 до 30 лет и высотой 3-7 метров. Все они выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке. Высадка производится в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.
https://ria.ru/20250606/moskva-2021296755.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Более 1,5 тыс деревьев украсят территории у объектов транспорта в Москве

Бирюков: более 1500 деревьев украсят территории у объектов транспорта в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысяч деревьев украсят территории возле объектов столичного транспорта, которые были благоустроены в прошлом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Завершающим этапом программ комплексного благоустройства городских территорий является озеленение. Возле благоустроенных в 2024 году объектов транспорта уже высадили 725 деревьев, осенью высадим еще 824. Больше всего крупномеров появилось около станции метро "Бибирево" - 190 лип, кленов и елей, около городского вокзала "Митьково" - 109 остролистных кленов", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что новые деревья украсили пространства около причалов "Кутузовский" и "Багратион", там появилось свыше 50 лип, еще 10 таких деревьев планируется высадить на набережной Тараса Шевченко. Зеленые насаждения прошлой осенью и этой весной высадили около городских вокзалов "Беговая" и "Зеленоград-Крюково", станций МЦД "Перово" и "Сортировочная", станций метро "Медведково", "Генерала Тюленева" и "Университет Дружбы Народов".
"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет огромную роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там появляются деревья и кустарники", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что растения для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Деревья высаживаются взрослые: возрастом от 5 до 30 лет и высотой 3-7 метров. Все они выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке. Высадка производится в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.
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