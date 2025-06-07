https://ria.ru/20250607/bespilotniki-2021573252.html
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.06.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T23:15:00+03:00
2025-06-07T23:15:00+03:00
2025-06-07T23:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Миляев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Вооруженные силы Украины, Украина
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Миляев: на территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА