https://ria.ru/20250607/bespilotniki-2021572724.html

Над двумя российскими регионами сбили 32 украинских дрона

Над двумя российскими регионами сбили 32 украинских дрона - РИА Новости, 08.06.2025

Над двумя российскими регионами сбили 32 украинских дрона

Российские средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над Курской областью и пять - над Орловской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-07T23:11:00+03:00

2025-06-07T23:11:00+03:00

2025-06-08T01:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над Курской областью и пять - над Орловской, сообщили в Минобороны России.Как уточнили в военном ведомстве, БПЛА противника были уничтожены с 20.00 до 23.00 мск дежурными силами противовоздушной обороны.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

россия

курская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

орловская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, вооруженные силы украины, украина, беспилотники