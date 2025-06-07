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Над двумя российскими регионами сбили 32 украинских дрона - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 07.06.2025 (обновлено: 01:41 08.06.2025)
https://ria.ru/20250607/bespilotniki-2021572724.html
Над двумя российскими регионами сбили 32 украинских дрона
Над двумя российскими регионами сбили 32 украинских дрона - РИА Новости, 08.06.2025
Над двумя российскими регионами сбили 32 украинских дрона
Российские средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над Курской областью и пять - над Орловской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-07T23:11:00+03:00
2025-06-08T01:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над Курской областью и пять - над Орловской, сообщили в Минобороны России.Как уточнили в военном ведомстве, БПЛА противника были уничтожены с 20.00 до 23.00 мск дежурными силами противовоздушной обороны.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
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орловская область
россия
курская область
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орловская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, вооруженные силы украины, украина, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Беспилотники
Над двумя российскими регионами сбили 32 украинских дрона

Силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над Курской областью и пять - над Орловской, сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в военном ведомстве, БПЛА противника были уничтожены с 20.00 до 23.00 мск дежурными силами противовоздушной обороны.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаБеспилотники
 
 
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