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Над двумя российскими регионами сбили 32 украинских дрона
Над двумя российскими регионами сбили 32 украинских дрона - РИА Новости, 08.06.2025
Над двумя российскими регионами сбили 32 украинских дрона
Российские средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над Курской областью и пять - над Орловской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-07T23:11:00+03:00
2025-06-07T23:11:00+03:00
2025-06-08T01:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над Курской областью и пять - над Орловской, сообщили в Минобороны России.Как уточнили в военном ведомстве, БПЛА противника были уничтожены с 20.00 до 23.00 мск дежурными силами противовоздушной обороны.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над двумя российскими регионами сбили 32 украинских дрона
Силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями