https://ria.ru/20250607/bespilotniki-2021469634.html

Над Брянской областью сбили 15 беспилотников

Над Брянской областью сбили 15 беспилотников - РИА Новости, 07.06.2025

Над Брянской областью сбили 15 беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 15 БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T08:09:00+03:00

2025-06-07T08:09:00+03:00

2025-06-07T08:09:00+03:00

брянская область

смоленская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили 15 БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 15 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО уничтожили ночью 36 украинских беспилотников над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.

https://ria.ru/20250607/trevoga-2021465668.html

брянская область

смоленская область

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Варвара Скокшина

брянская область, смоленская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность