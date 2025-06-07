https://ria.ru/20250607/bespilotniki-2021469634.html
Над Брянской областью сбили 15 беспилотников
Над Брянской областью сбили 15 беспилотников - РИА Новости, 07.06.2025
Над Брянской областью сбили 15 беспилотников
Силы ПВО ночью уничтожили 15 БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T08:09:00+03:00
2025-06-07T08:09:00+03:00
2025-06-07T08:09:00+03:00
брянская область
смоленская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили 15 БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 15 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО уничтожили ночью 36 украинских беспилотников над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.
https://ria.ru/20250607/trevoga-2021465668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, смоленская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Брянская область, Смоленская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Брянской областью сбили 15 беспилотников
ПВО уничтожила 15 украинских дронов над Брянской областью