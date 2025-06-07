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В ВДВ рассказали о применении тяжелого беспилотника С-80 на передовой - РИА Новости, 07.06.2025
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20:10 07.06.2025 (обновлено: 22:22 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/bespilotnik-2021555903.html
В ВДВ рассказали о применении тяжелого беспилотника С-80 на передовой
В ВДВ рассказали о применении тяжелого беспилотника С-80 на передовой - РИА Новости, 07.06.2025
В ВДВ рассказали о применении тяжелого беспилотника С-80 на передовой
Тяжелый цифровой беспилотник С-80 применяется в воздушно-десантных войсках группировки "Днепр" ВС РФ для доставки на передовую грузов массой до 34 килограммов... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T20:10:00+03:00
2025-06-07T22:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
вооруженные силы рф
беспилотники
вооруженные силы украины
украина
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ГЕНИЧЕСК, 7 июн — РИА Новости. Тяжелый цифровой беспилотник С-80 применяется в воздушно-десантных войсках группировки "Днепр" ВС РФ для доставки на передовую грузов массой до 34 килограммов либо, в случае необходимости, для бомбометания на дальность до десяти километров, сообщил РИА Новости офицер-десантник с позывным Мин.Максимальная бомбовая загрузка дрона составляет шесть мин калибра 82 миллиметра. &quot;Это наша рабочая лошадка. Изделие С-80 также является квадрокоптером. В чем его уникальность? Он работает на цифровых сигналах. Летает на дальность десять километров. И у него очень хорошая грузоподъемность: 34 килограмма… Данное изделие оснащено сбросами под мины калибра 82 миллиметра&quot;, — сказал РИА Новости офицер с позывным Мин.Военнослужащий подчеркнул, что в данный момент в группировке "Днепр" БПЛА С-80 используется десантниками только для доставки на передовую материально-технических ценностей, однако в случае необходимости его можно применять и в качестве ударного дрона."Можно и по боевому использовать. На данное изделие шесть мин свободно подвешивается и свободно работают", — сообщил офицер. Сейчас десантники с помощью сверхтяжелого дрона С-80 доставляют своим передовым частям боекомплект, провиант и все необходимое непосредственно на линию боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20250512/dron-2016435318.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Офицер с позывным "Мин" о тяжелом беспилотнике С-80
Тяжелый цифровой беспилотник С-80 применяется в воздушно-десантных войсках группировки "Днепр" ВС России для доставки на передовую грузов массой до 34 кг либо, в случае необходимости, для бомбометания на дальность до 10 км. Об этом рассказал РИА Новости офицер с позывным "Мин".
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безопасность, технологии, вооруженные силы рф, беспилотники, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы РФ, Беспилотники, Вооруженные силы Украины, Украина
В ВДВ рассказали о применении тяжелого беспилотника С-80 на передовой

Десантники "Днепра" применяют тяжелый беспилотник С-80, способный нести 6 мин

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ГЕНИЧЕСК, 7 июн — РИА Новости. Тяжелый цифровой беспилотник С-80 применяется в воздушно-десантных войсках группировки "Днепр" ВС РФ для доставки на передовую грузов массой до 34 килограммов либо, в случае необходимости, для бомбометания на дальность до десяти километров, сообщил РИА Новости офицер-десантник с позывным Мин.
Максимальная бомбовая загрузка дрона составляет шесть мин калибра 82 миллиметра.
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«

"Это наша рабочая лошадка. Изделие С-80 также является квадрокоптером. В чем его уникальность? Он работает на цифровых сигналах. Летает на дальность десять километров. И у него очень хорошая грузоподъемность: 34 килограмма… Данное изделие оснащено сбросами под мины калибра 82 миллиметра", — сказал РИА Новости офицер с позывным Мин.

Военнослужащий подчеркнул, что в данный момент в группировке "Днепр" БПЛА С-80 используется десантниками только для доставки на передовую материально-технических ценностей, однако в случае необходимости его можно применять и в качестве ударного дрона.
"Можно и по боевому использовать. На данное изделие шесть мин свободно подвешивается и свободно работают", — сообщил офицер.
Сейчас десантники с помощью сверхтяжелого дрона С-80 доставляют своим передовым частям боекомплект, провиант и все необходимое непосредственно на линию боевого соприкосновения.
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