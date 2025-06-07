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В Рязанской области на крышу частного дома упали осколки беспилотника
В Рязанской области на крышу частного дома упали осколки беспилотника - РИА Новости, 07.06.2025
В Рязанской области на крышу частного дома упали осколки беспилотника
Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома в Рязанской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Павел Малков в... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T00:37:00+03:00
2025-06-07T00:37:00+03:00
2025-06-07T00:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рязанская область
павел малков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома в Рязанской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО с обеда пятницы и до полуночи сбили 82 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Рязанской областью. "Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Пострадавших нет. Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, повреждений нет", - написал Малков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, павел малков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область, Павел Малков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Рязанской области на крышу частного дома упали осколки беспилотника
Малков: осколки БПЛА упали на крышу дома в Рязанской области, пострадавших нет