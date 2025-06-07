https://ria.ru/20250607/bespilotnik-2021450626.html

В Рязанской области на крышу частного дома упали осколки беспилотника

В Рязанской области на крышу частного дома упали осколки беспилотника - РИА Новости, 07.06.2025

В Рязанской области на крышу частного дома упали осколки беспилотника

Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома в Рязанской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Павел Малков в... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T00:37:00+03:00

2025-06-07T00:37:00+03:00

2025-06-07T00:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

рязанская область

павел малков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома в Рязанской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО с обеда пятницы и до полуночи сбили 82 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Рязанской областью. "Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Пострадавших нет. Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, повреждений нет", - написал Малков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, рязанская область, павел малков, министерство обороны рф (минобороны рф)