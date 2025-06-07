Российские банки планируют снижать ставки по вкладам
Банки планируют снижать ставки по вкладам после решения ЦБ по ключевой ставке
Сотрудница банка за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Большинство банков в России намерены снизить ставки по вкладам вслед за решением ЦБ по ключевой ставке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов.
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка будет 19% годовых.
В пресс-службе ВТБ отметили, что не исключают изменений условий по своим сберегательным продуктам. По оценке кредитной организации, банки РФ начнут снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки, а короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными.
В пресс-службе Совкомбанка подчеркнули, что банк уже снизил ставки, и на данный момент максимальная ставка по вкладам составляет 20% годовых. Главный аналитик кредитной организации Анна Землянова указала, что ставки по банковским продуктам продолжат снижаться вслед за ключевой ставкой.
Директор по макроэкономическому анализу банка "Дом.РФ" Жанна Смирнова не ожидает дальнейшего заметного расширения спреда депозитных ставок с ключевой ставкой, поэтому в среднем по рынку в конце года предложение по вкладам будет находиться вблизи диапазона 15-17%.
"Мы предполагаем, что решение о снижении рыночных ставок по вкладам будут принимать многие участники рынка, включая нас. Снижение, при этом, будет постепенным", - заявила директор департамента развития транзакционных и сберегательных продуктов "Московского кредитного банка" Татьяна Курзякова.
"Абсолют банк" сообщил, что будет корректировать ставки на следующей неделе, и снижение составит от 0,2 до 1 процентного пункта. В пресс-службе банка "Русский Стандарт" отметили, что банк традиционно скорректирует свои ставки с учетом конъюнктуры рынка.