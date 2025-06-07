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Российские банки планируют снижать ставки по вкладам - РИА Новости, 07.06.2025
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08:17 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/banki-2021470335.html
Российские банки планируют снижать ставки по вкладам
Российские банки планируют снижать ставки по вкладам - РИА Новости, 07.06.2025
Российские банки планируют снижать ставки по вкладам
Большинство банков в России намерены снизить ставки по вкладам вслед за решением ЦБ по ключевой ставке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T08:17:00+03:00
2025-06-07T08:17:00+03:00
экономика
россия
татьяна курзякова
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
совкомбанк
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Большинство банков в России намерены снизить ставки по вкладам вслед за решением ЦБ по ключевой ставке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка будет 19% годовых. В пресс-службе ВТБ отметили, что не исключают изменений условий по своим сберегательным продуктам. По оценке кредитной организации, банки РФ начнут снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки, а короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными. В пресс-службе Совкомбанка подчеркнули, что банк уже снизил ставки, и на данный момент максимальная ставка по вкладам составляет 20% годовых. Главный аналитик кредитной организации Анна Землянова указала, что ставки по банковским продуктам продолжат снижаться вслед за ключевой ставкой. Директор по макроэкономическому анализу банка "Дом.РФ" Жанна Смирнова не ожидает дальнейшего заметного расширения спреда депозитных ставок с ключевой ставкой, поэтому в среднем по рынку в конце года предложение по вкладам будет находиться вблизи диапазона 15-17%. "Мы предполагаем, что решение о снижении рыночных ставок по вкладам будут принимать многие участники рынка, включая нас. Снижение, при этом, будет постепенным", - заявила директор департамента развития транзакционных и сберегательных продуктов "Московского кредитного банка" Татьяна Курзякова. "Абсолют банк" сообщил, что будет корректировать ставки на следующей неделе, и снижение составит от 0,2 до 1 процентного пункта. В пресс-службе банка "Русский Стандарт" отметили, что банк традиционно скорректирует свои ставки с учетом конъюнктуры рынка.
https://ria.ru/20250606/vklady-2021204984.html
https://ria.ru/20250607/stavka-2021464419.html
https://ria.ru/20250606/tsb-2021396523.html
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экономика, россия, татьяна курзякова, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, совкомбанк
Экономика, Россия, Татьяна Курзякова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Совкомбанк
Российские банки планируют снижать ставки по вкладам

Банки планируют снижать ставки по вкладам после решения ЦБ по ключевой ставке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой
Сотрудница банка за работой - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница банка за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Большинство банков в России намерены снизить ставки по вкладам вслед за решением ЦБ по ключевой ставке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов.
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка будет 19% годовых.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Аналитик раскрыла, что прячется за вкладами под 30% годовых
Вчера, 02:15
В пресс-службе ВТБ отметили, что не исключают изменений условий по своим сберегательным продуктам. По оценке кредитной организации, банки РФ начнут снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки, а короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными.
В пресс-службе Совкомбанка подчеркнули, что банк уже снизил ставки, и на данный момент максимальная ставка по вкладам составляет 20% годовых. Главный аналитик кредитной организации Анна Землянова указала, что ставки по банковским продуктам продолжат снижаться вслед за ключевой ставкой.
Директор по макроэкономическому анализу банка "Дом.РФ" Жанна Смирнова не ожидает дальнейшего заметного расширения спреда депозитных ставок с ключевой ставкой, поэтому в среднем по рынку в конце года предложение по вкладам будет находиться вблизи диапазона 15-17%.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в этом году
06:27
"Мы предполагаем, что решение о снижении рыночных ставок по вкладам будут принимать многие участники рынка, включая нас. Снижение, при этом, будет постепенным", - заявила директор департамента развития транзакционных и сберегательных продуктов "Московского кредитного банка" Татьяна Курзякова.
"Абсолют банк" сообщил, что будет корректировать ставки на следующей неделе, и снижение составит от 0,2 до 1 процентного пункта. В пресс-службе банка "Русский Стандарт" отметили, что банк традиционно скорректирует свои ставки с учетом конъюнктуры рынка.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения, заявила Набиуллина
Вчера, 17:44
 
ЭкономикаРоссияТатьяна КурзяковаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииСовкомбанк
 
 
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