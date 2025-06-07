https://ria.ru/20250607/avtomobil-2021497051.html

В Краснодаре автомобиль врезался в здание ТЦ

В Краснодаре автомобиль врезался в здание ТЦ - РИА Новости, 07.06.2025

В Краснодаре автомобиль врезался в здание ТЦ

Две легковые машины столкнулись в центре Краснодара, в результате одна из них врезалась в здание торгового центра, два человека госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T12:53:00+03:00

2025-06-07T12:53:00+03:00

2025-06-07T13:08:00+03:00

происшествия

краснодар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

КРАСНОДАР, 7 июн - РИА Новости. Две легковые машины столкнулись в центре Краснодара, в результате одна из них врезалась в здание торгового центра, два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю.Согласно сообщению, водитель каршерингового автомобиля марки Nissan направлялся в сторону улицы Красной, на пересечении с улицей Рашпилевской он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с KIA под управлением мужчины, который двигался в сторону улицы Володи Головатого. В результате столкновения обе машины сошли с пути, уточняет пресс-служба."Автомобиль марки Nissan совершил наезд на препятствия в виде бордюрного камня, а затем металлическую опору с дорожным знаком. Машина марки KIA наехала на бордюрный камень, а затем здание торгово-развлекательного центра", - говорится в сообщении.В УМВД добавили, что водитель и пассажир автомобиля марки KIA доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

https://ria.ru/20250606/dtp-2021433863.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодар