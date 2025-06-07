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В Краснодаре автомобиль врезался в здание ТЦ - РИА Новости, 07.06.2025
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12:53 07.06.2025 (обновлено: 13:08 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/avtomobil-2021497051.html
В Краснодаре автомобиль врезался в здание ТЦ
В Краснодаре автомобиль врезался в здание ТЦ - РИА Новости, 07.06.2025
В Краснодаре автомобиль врезался в здание ТЦ
Две легковые машины столкнулись в центре Краснодара, в результате одна из них врезалась в здание торгового центра, два человека госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:53:00+03:00
2025-06-07T13:08:00+03:00
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 7 июн - РИА Новости. Две легковые машины столкнулись в центре Краснодара, в результате одна из них врезалась в здание торгового центра, два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю.Согласно сообщению, водитель каршерингового автомобиля марки Nissan направлялся в сторону улицы Красной, на пересечении с улицей Рашпилевской он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с KIA под управлением мужчины, который двигался в сторону улицы Володи Головатого. В результате столкновения обе машины сошли с пути, уточняет пресс-служба."Автомобиль марки Nissan совершил наезд на препятствия в виде бордюрного камня, а затем металлическую опору с дорожным знаком. Машина марки KIA наехала на бордюрный камень, а затем здание торгово-развлекательного центра", - говорится в сообщении.В УМВД добавили, что водитель и пассажир автомобиля марки KIA доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20250606/dtp-2021433863.html
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В Краснодаре автомобиль врезался в здание ТЦ

В Краснодаре автомобиль врезался в здание ТЦ, два человека госпитализированы

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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КРАСНОДАР, 7 июн - РИА Новости. Две легковые машины столкнулись в центре Краснодара, в результате одна из них врезалась в здание торгового центра, два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю.
Согласно сообщению, водитель каршерингового автомобиля марки Nissan направлялся в сторону улицы Красной, на пересечении с улицей Рашпилевской он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с KIA под управлением мужчины, который двигался в сторону улицы Володи Головатого. В результате столкновения обе машины сошли с пути, уточняет пресс-служба.
«
"Автомобиль марки Nissan совершил наезд на препятствия в виде бордюрного камня, а затем металлическую опору с дорожным знаком. Машина марки KIA наехала на бордюрный камень, а затем здание торгово-развлекательного центра", - говорится в сообщении.
В УМВД добавили, что водитель и пассажир автомобиля марки KIA доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
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