https://ria.ru/20250607/ataka-2021567041.html

В Белгородской области при атаке беспилотника на грузовик пострадал мужчина

В Белгородской области при атаке беспилотника на грузовик пострадал мужчина - РИА Новости, 07.06.2025

В Белгородской области при атаке беспилотника на грузовик пострадал мужчина

Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T21:41:00+03:00

2025-06-07T21:41:00+03:00

2025-06-07T21:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

белгород

вячеслав гладков

белгородский район

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Ещё один мирный житель пострадал в районе посёлка Разумное Белгородского района. В результате атаки вражеского беспилотника на грузовой автомобиль ранен водитель. Мужчину с осколочным ранением предплечья и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. У транспортного средства повреждена кабина", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html

белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, происшествия, белгород, вячеслав гладков, белгородский район