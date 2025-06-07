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В Белгородской области при атаке беспилотника на грузовик пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке беспилотника на грузовик пострадал мужчина - РИА Новости, 07.06.2025
В Белгородской области при атаке беспилотника на грузовик пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T21:41:00+03:00
2025-06-07T21:41:00+03:00
2025-06-07T21:41:00+03:00
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белгородская область
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Ещё один мирный житель пострадал в районе посёлка Разумное Белгородского района. В результате атаки вражеского беспилотника на грузовой автомобиль ранен водитель. Мужчину с осколочным ранением предплечья и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. У транспортного средства повреждена кабина", - написал он в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгородской области при атаке беспилотника на грузовик пострадал мужчина
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