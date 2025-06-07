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В Белгородской области при атаке беспилотника на грузовик пострадал мужчина - РИА Новости, 07.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:41 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ataka-2021567041.html
В Белгородской области при атаке беспилотника на грузовик пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке беспилотника на грузовик пострадал мужчина - РИА Новости, 07.06.2025
В Белгородской области при атаке беспилотника на грузовик пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T21:41:00+03:00
2025-06-07T21:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
белгород
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Ещё один мирный житель пострадал в районе посёлка Разумное Белгородского района. В результате атаки вражеского беспилотника на грузовой автомобиль ранен водитель. Мужчину с осколочным ранением предплечья и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. У транспортного средства повреждена кабина", - написал он в Telegram-канале.
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белгородская область
белгород
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белгородская область, происшествия, белгород, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгородской области при атаке беспилотника на грузовик пострадал мужчина

Гладков: мирный житель ранен при атаке БПЛА на грузовик в Белгородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Ещё один мирный житель пострадал в районе посёлка Разумное Белгородского района. В результате атаки вражеского беспилотника на грузовой автомобиль ранен водитель. Мужчину с осколочным ранением предплечья и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. У транспортного средства повреждена кабина", - написал он в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияБелгородВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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