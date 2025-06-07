https://ria.ru/20250607/ataka-2021511968.html
При атаке дрона на микроавтобус пострадали два жителя Белгородской области
При атаке дрона на микроавтобус пострадали два жителя Белгородской области - РИА Новости, 07.06.2025
При атаке дрона на микроавтобус пострадали два жителя Белгородской области
Водитель и пассажир микроавтобуса ранены в результате атаки беспилотника ВСУ в районе посёлка Красный Пахарь Волоконовского района Белгородской области, сообщил РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:37:00+03:00
2025-06-07T14:37:00+03:00
2025-06-07T14:52:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Водитель и пассажир микроавтобуса ранены в результате атаки беспилотника ВСУ в районе посёлка Красный Пахарь Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В районе посёлка Красный Пахарь Волоконовского района FPV-дрон атаковал микроавтобус. Ранены водитель и пассажир. Мужчин с баротравмами и множественными непроникающими осколочными ранениями грудной клетки бойцы подразделения "Орлан" доставили в Волоконовскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что после оказания необходимой помощи бригада медиков транспортирует пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При атаке дрона на микроавтобус пострадали два жителя Белгородской области
Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА на микроавтобус ранены 2 человека