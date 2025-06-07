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При атаке дрона на микроавтобус пострадали два жителя Белгородской области - РИА Новости, 07.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 07.06.2025 (обновлено: 14:52 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/ataka-2021511968.html
При атаке дрона на микроавтобус пострадали два жителя Белгородской области
При атаке дрона на микроавтобус пострадали два жителя Белгородской области - РИА Новости, 07.06.2025
При атаке дрона на микроавтобус пострадали два жителя Белгородской области
Водитель и пассажир микроавтобуса ранены в результате атаки беспилотника ВСУ в районе посёлка Красный Пахарь Волоконовского района Белгородской области, сообщил РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:37:00+03:00
2025-06-07T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
украина
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Водитель и пассажир микроавтобуса ранены в результате атаки беспилотника ВСУ в районе посёлка Красный Пахарь Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В районе посёлка Красный Пахарь Волоконовского района FPV-дрон атаковал микроавтобус. Ранены водитель и пассажир. Мужчин с баротравмами и множественными непроникающими осколочными ранениями грудной клетки бойцы подразделения "Орлан" доставили в Волоконовскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что после оказания необходимой помощи бригада медиков транспортирует пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено, уточнил губернатор.
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вооруженные силы украины, белгородская область, украина, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
При атаке дрона на микроавтобус пострадали два жителя Белгородской области

Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА на микроавтобус ранены 2 человека

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Водитель и пассажир микроавтобуса ранены в результате атаки беспилотника ВСУ в районе посёлка Красный Пахарь Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В районе посёлка Красный Пахарь Волоконовского района FPV-дрон атаковал микроавтобус. Ранены водитель и пассажир. Мужчин с баротравмами и множественными непроникающими осколочными ранениями грудной клетки бойцы подразделения "Орлан" доставили в Волоконовскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что после оказания необходимой помощи бригада медиков транспортирует пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено, уточнил губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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