https://ria.ru/20250607/ataka-2021511968.html

При атаке дрона на микроавтобус пострадали два жителя Белгородской области

При атаке дрона на микроавтобус пострадали два жителя Белгородской области - РИА Новости, 07.06.2025

При атаке дрона на микроавтобус пострадали два жителя Белгородской области

Водитель и пассажир микроавтобуса ранены в результате атаки беспилотника ВСУ в районе посёлка Красный Пахарь Волоконовского района Белгородской области, сообщил РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T14:37:00+03:00

2025-06-07T14:37:00+03:00

2025-06-07T14:52:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Водитель и пассажир микроавтобуса ранены в результате атаки беспилотника ВСУ в районе посёлка Красный Пахарь Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В районе посёлка Красный Пахарь Волоконовского района FPV-дрон атаковал микроавтобус. Ранены водитель и пассажир. Мужчин с баротравмами и множественными непроникающими осколочными ранениями грудной клетки бойцы подразделения "Орлан" доставили в Волоконовскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что после оказания необходимой помощи бригада медиков транспортирует пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено, уточнил губернатор.

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Наталья Макарова

вооруженные силы украины, белгородская область, украина, вячеслав гладков, происшествия