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Ивановские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Ивановские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Ивановские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Артиллерия ивановских десантников уничтожила наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ в многоэтажке города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T05:34:00+03:00
2025-06-07T05:34:00+03:00
2025-06-07T05:34:00+03:00
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Артиллерия ивановских десантников уничтожила наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ в многоэтажке города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 Ивановского гвардейского соединения ВДВ постоянно наносят огневое поражение противнику в населенного пункта Часов Яр, поддерживая свои штурмовые подразделения в ходе освобождения города от украинских формирований", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что в ходе воздушной разведки, в одной из многоэтажек города был обнаружен наблюдательный пункт с корректировщиком, который наводил артиллерию противника. "В соседнем подъезде была оборудована пулеметная точка, откуда велся огонь из крупнокалиберного пулемета и не давал продвинуться штурмовым группам десантников", - пояснили в оборонном ведомстве. Сообщается, что в пункте управления полка, было принято решение уничтожить цель гаубиц Д-20. "Расчет орудия, получив задачу на уничтожение целей, немедленно приступил к ее выполнению и нанес огневое поражение по заданным координатам, точным огнем уничтожив корректировщика в наблюдательном пункте и подавив пулеметную точку, что позволило штурмовым группам продвинуться в городской застройке и зачистить еще несколько зданий", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, часов яр, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Часов Яр, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Ивановские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Артиллерия ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ в многоэтажке Часова Яра
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Артиллерия ивановских десантников уничтожила наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ в многоэтажке города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 Ивановского гвардейского соединения ВДВ постоянно наносят огневое поражение противнику в населенного пункта Часов Яр, поддерживая свои штурмовые подразделения в ходе освобождения города от украинских формирований", - рассказали в МО РФ.
Уточняется, что в ходе воздушной разведки, в одной из многоэтажек города был обнаружен наблюдательный пункт с корректировщиком, который наводил артиллерию противника.
«
"В соседнем подъезде была оборудована пулеметная точка, откуда велся огонь из крупнокалиберного пулемета и не давал продвинуться штурмовым группам десантников", - пояснили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что в пункте управления полка, было принято решение уничтожить цель гаубиц Д-20.
"Расчет орудия, получив задачу на уничтожение целей, немедленно приступил к ее выполнению и нанес огневое поражение по заданным координатам, точным огнем уничтожив корректировщика в наблюдательном пункте и подавив пулеметную точку, что позволило штурмовым группам продвинуться в городской застройке и зачистить еще несколько зданий", - пояснили в МО РФ.