https://ria.ru/20250607/artillerija-2021462465.html

Ивановские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Ивановские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

Ивановские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Артиллерия ивановских десантников уничтожила наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ в многоэтажке города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе,... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T05:34:00+03:00

2025-06-07T05:34:00+03:00

2025-06-07T05:34:00+03:00

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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Артиллерия ивановских десантников уничтожила наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ в многоэтажке города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 Ивановского гвардейского соединения ВДВ постоянно наносят огневое поражение противнику в населенного пункта Часов Яр, поддерживая свои штурмовые подразделения в ходе освобождения города от украинских формирований", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что в ходе воздушной разведки, в одной из многоэтажек города был обнаружен наблюдательный пункт с корректировщиком, который наводил артиллерию противника. "В соседнем подъезде была оборудована пулеметная точка, откуда велся огонь из крупнокалиберного пулемета и не давал продвинуться штурмовым группам десантников", - пояснили в оборонном ведомстве. Сообщается, что в пункте управления полка, было принято решение уничтожить цель гаубиц Д-20. "Расчет орудия, получив задачу на уничтожение целей, немедленно приступил к ее выполнению и нанес огневое поражение по заданным координатам, точным огнем уничтожив корректировщика в наблюдательном пункте и подавив пулеметную точку, что позволило штурмовым группам продвинуться в городской застройке и зачистить еще несколько зданий", - пояснили в МО РФ.

https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, часов яр, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии