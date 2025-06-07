Три мотострелковых соединения 51-й армии ЮВО получили орден
Орден Суворова получили три мотострелковых соединения 51-й армии ЮВО
© РИА НовостиУказом президента орден Суворова получили три мотострелковых соединения 51-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО)
© РИА Новости
Указом президента орден Суворова получили три мотострелковых соединения 51-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО)
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ДОНЕЦК, 7 июня - РИА Новости. Указом президента орден Суворова получили три мотострелковых соединения 51-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), передает корреспондент РИА Новости.
В присутствии личного состава церемонию крепления ордена к боевым знаменам провел замкомандующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
"В ходе специальной военной операции 51-я общевойсковая армия в вашем лице проявляет себя как несокрушимая сила, кузница героизма и самоотверженности. За мужество и отвагу более 8 тысяч военнослужащих 51-й армии награждены орденами и медалями, а 32 из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации… От имени командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Санчика Александра Семеновича поздравляю вас с высокой наградой", - сказал в поздравительной речи Кочетков.
Замкомандира 110-й отдельной гвардейской ордена республики мотострелковой бригады, одной из которых сегодня вручен орден Суворова, полковник Ростислав Момут подчеркнул важность полученной награды.
"Произошло историческое событие. Нашей доблестной гвардейской бригаде вручили заслуженный орден Суворова. Мы вошли в историю как боевое соединение. Наши мужчины продолжают в настоящее время выполнять задачи по денацификации территории Украины и освобождению исконно русских земель", - отметил Момут.
Кроме того, личному составу были вручены медали за отвагу.
Государственные награды вручаются воинским частям Вооруженных сил Российской Федерации за выдающиеся заслуги в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию (восстановлению) международного мира и в контртеррористических операциях.