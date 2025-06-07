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Три мотострелковых соединения 51-й армии ЮВО получили орден - РИА Новости, 07.06.2025
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20:43 07.06.2025 (обновлено: 21:04 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/armiya-2021561289.html
Три мотострелковых соединения 51-й армии ЮВО получили орден
Три мотострелковых соединения 51-й армии ЮВО получили орден - РИА Новости, 07.06.2025
Три мотострелковых соединения 51-й армии ЮВО получили орден
Указом президента орден Суворова получили три мотострелковых соединения 51-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T20:43:00+03:00
2025-06-07T21:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
торецк
дзержинск (донецкая область)
владимир кочетков
южный военный округ
общество
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ДОНЕЦК, 7 июня - РИА Новости. Указом президента орден Суворова получили три мотострелковых соединения 51-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), передает корреспондент РИА Новости. В присутствии личного состава церемонию крепления ордена к боевым знаменам провел замкомандующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков. "В ходе специальной военной операции 51-я общевойсковая армия в вашем лице проявляет себя как несокрушимая сила, кузница героизма и самоотверженности. За мужество и отвагу более 8 тысяч военнослужащих 51-й армии награждены орденами и медалями, а 32 из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации… От имени командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Санчика Александра Семеновича поздравляю вас с высокой наградой", - сказал в поздравительной речи Кочетков. Замкомандира 110-й отдельной гвардейской ордена республики мотострелковой бригады, одной из которых сегодня вручен орден Суворова, полковник Ростислав Момут подчеркнул важность полученной награды. "Произошло историческое событие. Нашей доблестной гвардейской бригаде вручили заслуженный орден Суворова. Мы вошли в историю как боевое соединение. Наши мужчины продолжают в настоящее время выполнять задачи по денацификации территории Украины и освобождению исконно русских земель", - отметил Момут. Кроме того, личному составу были вручены медали за отвагу. "Награда за службу, после взятия Торецка (Дзержинск, ДНР). Я участвовал в боевых действиях, в штурме. Противник огрызался, до последнего не хотел уходить, но наши превосходящие войска вытеснили противника из города", - рассказал РИА Новости один из награжденных бойцов Николай Сильченко. Государственные награды вручаются воинским частям Вооруженных сил Российской Федерации за выдающиеся заслуги в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию (восстановлению) международного мира и в контртеррористических операциях.
https://ria.ru/20250201/nagrazhdenie-1996753402.html
https://ria.ru/20250607/kazan-2021533911.html
украина
торецк
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безопасность, украина, торецк, дзержинск (донецкая область), владимир кочетков, южный военный округ, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Торецк, Дзержинск (Донецкая область), Владимир Кочетков, Южный военный округ, Общество
Три мотострелковых соединения 51-й армии ЮВО получили орден

Орден Суворова получили три мотострелковых соединения 51-й армии ЮВО

© РИА НовостиУказом президента орден Суворова получили три мотострелковых соединения 51-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО)
Указом президента орден Суворова получили три мотострелковых соединения 51-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости
Указом президента орден Суворова получили три мотострелковых соединения 51-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО)
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ДОНЕЦК, 7 июня - РИА Новости. Указом президента орден Суворова получили три мотострелковых соединения 51-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), передает корреспондент РИА Новости.
В присутствии личного состава церемонию крепления ордена к боевым знаменам провел замкомандующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
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"В ходе специальной военной операции 51-я общевойсковая армия в вашем лице проявляет себя как несокрушимая сила, кузница героизма и самоотверженности. За мужество и отвагу более 8 тысяч военнослужащих 51-й армии награждены орденами и медалями, а 32 из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации… От имени командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Санчика Александра Семеновича поздравляю вас с высокой наградой", - сказал в поздравительной речи Кочетков.
Замкомандира 110-й отдельной гвардейской ордена республики мотострелковой бригады, одной из которых сегодня вручен орден Суворова, полковник Ростислав Момут подчеркнул важность полученной награды.
"Произошло историческое событие. Нашей доблестной гвардейской бригаде вручили заслуженный орден Суворова. Мы вошли в историю как боевое соединение. Наши мужчины продолжают в настоящее время выполнять задачи по денацификации территории Украины и освобождению исконно русских земель", - отметил Момут.
Кроме того, личному составу были вручены медали за отвагу.
"Награда за службу, после взятия Торецка (Дзержинск, ДНР). Я участвовал в боевых действиях, в штурме. Противник огрызался, до последнего не хотел уходить, но наши превосходящие войска вытеснили противника из города", - рассказал РИА Новости один из награжденных бойцов Николай Сильченко.
Государственные награды вручаются воинским частям Вооруженных сил Российской Федерации за выдающиеся заслуги в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию (восстановлению) международного мира и в контртеррористических операциях.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаТорецкДзержинск (Донецкая область)Владимир КочетковЮжный военный округОбщество
 
 
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