https://ria.ru/20250607/armeniya-2021451841.html
РПА предложила инициировать вотум недоверия Пашиняну
РПА предложила инициировать вотум недоверия Пашиняну - РИА Новости, 07.06.2025
РПА предложила инициировать вотум недоверия Пашиняну
Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) предложила парламентской фракции "Честь имею" начать РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T00:56:00+03:00
2025-06-07T00:56:00+03:00
2025-06-07T12:28:00+03:00
в мире
армения
серж саргсян
никол пашинян
республиканская партия армении (рпа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_277822291e70a150f0c6a4d5fe906618.jpg
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) предложила парламентской фракции "Честь имею" начать процесс вынесения вотума недоверия премьеру страны Николу Пашиняну. Согласно армянскому законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. В две оппозиционные фракции - "Армения" и "Честь имею" - входят 34 депутата. У правящей партии "Гражданский договор" - 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус. "Принимая во внимания тот факт, что до сих пор оппозиционными депутатами не выдвинута кандидатура на пост премьер-министра, Республиканская партия Армении предлагает депутатам фракции "Честь имею" (большинство в которой составляют члены РПА - ред.) представить предложение о выражении недоверия премьер-министру, выдвинув кандидата на пост премьер-министра из числа соответствующих требуемым качествам опытных и высококвалифицированных представителей совета РПА, и подготовить проект постановления Национального собрания о запуске процесса выражения недоверия главе действующего режима", - говорится в заявлении партии. Там же указывается, что после успешного завершения процесса должно быть сформировано правительство на принципах национального консенсуса. Одной из причин решения о выражении недоверия в заявлении указывается невыполнение действующими властями программы правительства, принятой в 2021 году. В партии выразили надежду, что другие политические силы внесут свой вклад в это дело, призвав к единству для прихода к власти национальных сил.
https://ria.ru/20250416/pashinjane-2011548334.html
https://ria.ru/20250531/sojuz-2020113654.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2485:1864_1920x0_80_0_0_48f2d2659b10734488b7c1a74637347e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, серж саргсян, никол пашинян, республиканская партия армении (рпа)
В мире, Армения, Серж Саргсян, Никол Пашинян, Республиканская партия Армении (РПА)
РПА предложила инициировать вотум недоверия Пашиняну
Экс-президент Саргсян предложил фракции "Честь имею" начать импичмент Пашиняну
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) предложила парламентской фракции "Честь имею" начать процесс вынесения вотума недоверия премьеру страны Николу Пашиняну.
Согласно армянскому законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. В две оппозиционные фракции - "Армения" и "Честь имею" - входят 34 депутата. У правящей партии "Гражданский договор" - 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус.
"Принимая во внимания тот факт, что до сих пор оппозиционными депутатами не выдвинута кандидатура на пост премьер-министра, Республиканская партия Армении
предлагает депутатам фракции "Честь имею" (большинство в которой составляют члены РПА - ред.) представить предложение о выражении недоверия премьер-министру, выдвинув кандидата на пост премьер-министра из числа соответствующих требуемым качествам опытных и высококвалифицированных представителей совета РПА, и подготовить проект постановления Национального собрания о запуске процесса выражения недоверия главе действующего режима", - говорится в заявлении партии.
Там же указывается, что после успешного завершения процесса должно быть сформировано правительство на принципах национального консенсуса.
Одной из причин решения о выражении недоверия в заявлении указывается невыполнение действующими властями программы правительства, принятой в 2021 году.
В партии выразили надежду, что другие политические силы внесут свой вклад в это дело, призвав к единству для прихода к власти национальных сил.