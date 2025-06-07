https://ria.ru/20250607/armeniya-2021451841.html

РПА предложила инициировать вотум недоверия Пашиняну

РПА предложила инициировать вотум недоверия Пашиняну - РИА Новости, 07.06.2025

РПА предложила инициировать вотум недоверия Пашиняну

Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) предложила парламентской фракции "Честь имею" начать РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T00:56:00+03:00

2025-06-07T00:56:00+03:00

2025-06-07T12:28:00+03:00

в мире

армения

серж саргсян

никол пашинян

республиканская партия армении (рпа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_277822291e70a150f0c6a4d5fe906618.jpg

ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) предложила парламентской фракции "Честь имею" начать процесс вынесения вотума недоверия премьеру страны Николу Пашиняну. Согласно армянскому законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. В две оппозиционные фракции - "Армения" и "Честь имею" - входят 34 депутата. У правящей партии "Гражданский договор" - 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус. "Принимая во внимания тот факт, что до сих пор оппозиционными депутатами не выдвинута кандидатура на пост премьер-министра, Республиканская партия Армении предлагает депутатам фракции "Честь имею" (большинство в которой составляют члены РПА - ред.) представить предложение о выражении недоверия премьер-министру, выдвинув кандидата на пост премьер-министра из числа соответствующих требуемым качествам опытных и высококвалифицированных представителей совета РПА, и подготовить проект постановления Национального собрания о запуске процесса выражения недоверия главе действующего режима", - говорится в заявлении партии. Там же указывается, что после успешного завершения процесса должно быть сформировано правительство на принципах национального консенсуса. Одной из причин решения о выражении недоверия в заявлении указывается невыполнение действующими властями программы правительства, принятой в 2021 году. В партии выразили надежду, что другие политические силы внесут свой вклад в это дело, призвав к единству для прихода к власти национальных сил.

https://ria.ru/20250416/pashinjane-2011548334.html

https://ria.ru/20250531/sojuz-2020113654.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, серж саргсян, никол пашинян, республиканская партия армении (рпа)