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Участница конкурса красоты умерла в 28 лет накануне свадьбы

Участница конкурса красоты умерла в 28 лет накануне свадьбы - РИА Новости, 07.06.2025

Участница конкурса красоты умерла в 28 лет накануне свадьбы

Участница конкурса "Мисс Вселенная Эквадор 2024" 28-летняя Мария Лорена Аргуэлло умерла накануне свадьбы, пишет Daily Mail. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T16:48:00+03:00

2025-06-07T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Участница конкурса "Мисс Вселенная Эквадор 2024" 28-летняя Мария Лорена Аргуэлло умерла накануне свадьбы, пишет Daily Mail."Мы с уважением и солидарностью относимся к ее семье и близким в это скорбное время. Память о ней всегда будет с нами", — говорится в заявлении.Как отмечается, о смерти девушки сообщили организаторы конкурса, но причина не раскрывается.По словам жениха, молодая пара завершила все приготовления к церемонии бракосочетания, которая должна была пройти в ближайшее время.Аргуэлло родилась 12 марта 1997 года. В прошлом году она окончила Университет Лас-Америкас по специальности "хирургия". В том же году девушка дебютировала в конкурсе красоты, представляя столицу Эквадора Кито, и завоевала национальный титул.

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эквадор, кито, в мире