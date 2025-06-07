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Участница конкурса красоты умерла в 28 лет накануне свадьбы - РИА Новости, 07.06.2025
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16:48 07.06.2025 (обновлено: 16:52 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/arguello-2021528470.html
Участница конкурса красоты умерла в 28 лет накануне свадьбы
Участница конкурса красоты умерла в 28 лет накануне свадьбы - РИА Новости, 07.06.2025
Участница конкурса красоты умерла в 28 лет накануне свадьбы
Участница конкурса "Мисс Вселенная Эквадор 2024" 28-летняя Мария Лорена Аргуэлло умерла накануне свадьбы, пишет Daily Mail. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:48:00+03:00
2025-06-07T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Участница конкурса "Мисс Вселенная Эквадор 2024" 28-летняя Мария Лорена Аргуэлло умерла накануне свадьбы, пишет Daily Mail."Мы с уважением и солидарностью относимся к ее семье и близким в это скорбное время. Память о ней всегда будет с нами", — говорится в заявлении.Как отмечается, о смерти девушки сообщили организаторы конкурса, но причина не раскрывается.По словам жениха, молодая пара завершила все приготовления к церемонии бракосочетания, которая должна была пройти в ближайшее время.Аргуэлло родилась 12 марта 1997 года. В прошлом году она окончила Университет Лас-Америкас по специальности "хирургия". В том же году девушка дебютировала в конкурсе красоты, представляя столицу Эквадора Кито, и завоевала национальный титул.
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эквадор, кито, в мире
Эквадор, Кито, В мире
Участница конкурса красоты умерла в 28 лет накануне свадьбы

"Мисс Эквадор" 28-летняя Мария Аргуэлло внезапно умерла накануне свадьбы

© Фото : @lorearguello97Мария Лорена Аргуэлло
Мария Лорена Аргуэлло - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : @lorearguello97
Мария Лорена Аргуэлло. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Участница конкурса "Мисс Вселенная Эквадор 2024" 28-летняя Мария Лорена Аргуэлло умерла накануне свадьбы, пишет Daily Mail.
"Мы с уважением и солидарностью относимся к ее семье и близким в это скорбное время. Память о ней всегда будет с нами", — говорится в заявлении.
Как отмечается, о смерти девушки сообщили организаторы конкурса, но причина не раскрывается.
По словам жениха, молодая пара завершила все приготовления к церемонии бракосочетания, которая должна была пройти в ближайшее время.
Аргуэлло родилась 12 марта 1997 года. В прошлом году она окончила Университет Лас-Америкас по специальности "хирургия". В том же году девушка дебютировала в конкурсе красоты, представляя столицу Эквадора Кито, и завоевала национальный титул.
 
ЭквадорКитоВ мире
 
 
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