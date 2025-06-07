https://ria.ru/20250607/arguello-2021528470.html
Участница конкурса красоты умерла в 28 лет накануне свадьбы
Участница конкурса красоты умерла в 28 лет накануне свадьбы - РИА Новости, 07.06.2025
Участница конкурса красоты умерла в 28 лет накануне свадьбы
Участница конкурса "Мисс Вселенная Эквадор 2024" 28-летняя Мария Лорена Аргуэлло умерла накануне свадьбы, пишет Daily Mail. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:48:00+03:00
2025-06-07T16:48:00+03:00
2025-06-07T16:52:00+03:00
эквадор
кито
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021528264_0:144:1080:752_1920x0_80_0_0_b49bfda6b95dd50fcb179e8e34ddc0ac.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Участница конкурса "Мисс Вселенная Эквадор 2024" 28-летняя Мария Лорена Аргуэлло умерла накануне свадьбы, пишет Daily Mail."Мы с уважением и солидарностью относимся к ее семье и близким в это скорбное время. Память о ней всегда будет с нами", — говорится в заявлении.Как отмечается, о смерти девушки сообщили организаторы конкурса, но причина не раскрывается.По словам жениха, молодая пара завершила все приготовления к церемонии бракосочетания, которая должна была пройти в ближайшее время.Аргуэлло родилась 12 марта 1997 года. В прошлом году она окончила Университет Лас-Америкас по специальности "хирургия". В том же году девушка дебютировала в конкурсе красоты, представляя столицу Эквадора Кито, и завоевала национальный титул.
эквадор
кито
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021528264_0:134:1080:944_1920x0_80_0_0_13f495876f9742c10ad52634dd01220b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эквадор, кито, в мире
Участница конкурса красоты умерла в 28 лет накануне свадьбы
"Мисс Эквадор" 28-летняя Мария Аргуэлло внезапно умерла накануне свадьбы
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Участница конкурса "Мисс Вселенная Эквадор 2024" 28-летняя Мария Лорена Аргуэлло умерла накануне свадьбы, пишет Daily Mail
.
"Мы с уважением и солидарностью относимся к ее семье и близким в это скорбное время. Память о ней всегда будет с нами", — говорится в заявлении.
Как отмечается, о смерти девушки сообщили организаторы конкурса, но причина не раскрывается.
По словам жениха, молодая пара завершила все приготовления к церемонии бракосочетания, которая должна была пройти в ближайшее время.
Аргуэлло родилась 12 марта 1997 года. В прошлом году она окончила Университет Лас-Америкас по специальности "хирургия". В том же году девушка дебютировала в конкурсе красоты, представляя столицу Эквадора Кито
, и завоевала национальный титул.