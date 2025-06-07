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В США арестовали мужчину, отомстившего акуле
В США арестовали мужчину, отомстившего акуле - РИА Новости, 07.06.2025
В США арестовали мужчину, отомстившего акуле
Во Флориде мужчине предъявили обвинение после того, как он решил отомстить акуле и напал на нее с ножом, пишет New York Post. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:56:00+03:00
2025-06-07T15:56:00+03:00
2025-06-07T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Во Флориде мужчине предъявили обвинение после того, как он решил отомстить акуле и напал на нее с ножом, пишет New York Post."Он признался, что нанес акуле множество ножевых ранений из "мести", — говорится в сообщении.Уточняется, что 26-летний Зейн Гарретт управлял судном в момент, когда хищник украл его улов — тогда капитан решил "проучить" акулу, надеясь, что расправа с одной особью отпугнет других.После того, как в Комиссию по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды поступила жалоба, Гарретту предъявили обвинение в жестоком обращении с животными. Выяснилось, что у него также не было необходимой лицензии капитана судна.
https://ria.ru/20241229/akula-1991996473.html
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флорида, сша, в мире, дикие животные
Флорида, США, В мире, Дикие животные
В США арестовали мужчину, отомстившего акуле
NYP: в США арестовали мужчину, отомстившего акуле