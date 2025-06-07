https://ria.ru/20250607/aeroporty-2021450938.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения - РИА Новости, 07.06.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T00:43:00+03:00
2025-06-07T00:43:00+03:00
2025-06-07T00:46:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
раменский
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал он.
https://ria.ru/20250606/rosaviatsiya-2021421034.html
жуковский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, раменский
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Раменский
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск бортов